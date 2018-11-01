» فيديو عنيف لاعتقال الاحتلال محافظ القدس

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أثناء اعتقال محافظ القدس
أثناء اعتقال محافظ القدس

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اعتقال

عنف

محافظ القدس

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، محافظ القدس عدنان غيث ومرافقه مهند شلهب، وآخرين، بعد الاعتداء عليهم بالضرب خلال قمع ندوة حوارية نظمتها مؤسسة الرؤيا في نادي سلوان بمدينة القدس.

وجاء قرار قمع الندوة تحت ذريعة منع أي نشاط للسلطة الوطنية الفلسطينية في القدس بزعم الحفاظ على "سيادة" إسرائيل على المدينة".

وأفادت مصادر محلية بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل المحافظ غيث ومرافقه، ومدير مؤسسة الرؤيا الفلسطينية رامي ناصر الدين، والشاب عبد بربر، بعد اقتحام نادي سلوان الذي كانوا يتواجدون فيه للمشاركة في فعالية اجتماعية للمقدسين اليوم الخميس، وتم الاعتداء على الحضور ومن ضمنهم المحافظ، الذي احتجز في المنطقة لفترة، ثم تم اعتقاله.

وكشفت المصادر أن قوات الأمن الإسرائيلية أخرجت كل من في النادي، وأغلقته، واقتادت المحافظ ومن معه في سيارات الشرطة الإسرائيلية، وسلمت العديد من الشبان الذين تواجدوا في المنطقة تبليغات لمراجعتها.

ومنعت قوات الجيش الإسرائيلي سيارتي إسعاف تابعتين للهلال الأحمر من الوصول إلى نادي سلوان، لتقديم العلاج للشبان الذين أصيبوا بسبب اعتداء الجيش الإسرائيلي عليهم.

يشار إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية اختطفت المحافظ غيث من داخل مركبته في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة، في الـ 20 من الشهر الماضي، وأفرجت عنه بعد يومين، وأبعدته عن القدس إلى منطقة وادي الجوز في الإقامة الجبرية لمدة سبعة أيام وغرامة مالية قدرها 20 ألف شيكل.


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