سفارة الإمارات بالقاهرة تحتفل بيوم العلم

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احتفلت سفارة الإمارات العربية المتحدة في القاهرة بـ"يوم العلم، حيث قام المهندس جمعة مبارك الجنيبي سفير الإمارات لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية برفع علم الامارات على سارية مبنى السفارة بحضور أعضاء البعثة الدبلوماسية. 

وأكد سفير الإمارات بالقاهرة أن الاحتفال بيوم العلم سيظل رمزاً صادقاً للفخر والاعزاز الذي يشعر به أبناء دولة الإمارات تجاه علمه وأرضه ، وهو يوم عقد وعهد وولاء للقيادة الرشيدة.

وأضاف " لقد نجحت دولتنا منذ بضعة أيام في اطلاق القمر الصناعي (خليفة سات) الذي يعد انجازاً وإضافة حقيقية لسجل الدولة الحافل بتحقيق العديد من المنجزات في الكثير من المجالات ، ورفع علم الدولة في عنان الفضاء وبسواعد وطنية".

وأشار الى أهمية إعلاء هذه الراية لتظل خفاقة عالية لتغرس في ا?جيال حب الوطن ، ورمزا للهوية الوطنية التي تروي حكاية وطن وإنتماء شعب ، وتطور دولة أصبحت في مصاف الدول المتقدمة.

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