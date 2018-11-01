"أمن القلوبية" يلقى القبض على مدرس تحرش بتلميذة

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تحرش

محافظة القليوبية

القت أجهزة الأمن بالقليوبية ،على مدرس تحرش بتلميذة بمدرسة الدير الابتدائية بمدينة طوخ ، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق .

تلقي اللواء رضا طبلية ،  مدير أمن القليوبية ،  بلاغا من العميد فوزى عبدربه ،   مأمور مركز طوخ ،  مفادة قيام مدرس  يدعي  "ف .د" مدرس تربية رياضية باستدراج تليمذة الى إحدى الغرف بمدرسة الدير الابتدائية ، بهدف التحرش بها ، وعندما صرخت الضحية تجمع بعض المدرسين والعمال ،  وتحفظوا على المدرس وابلغوا الشرطة التي حضرت إلى المدرسة ، وتحرر المحضر رقم 14281 اداري طوخ وتولت النيابة التحقيق.

ومن جانبه قرر  طه عجلان ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية ، إحالة الواقعة للشئون القانونية بالمديرية  للتحقيق وإعداد مذكرة  بالوقف عن العمل للمدرس وقيادات المدرسة لعرضها على المحافظ الدكتور علاء عبدالحليم .


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