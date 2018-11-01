لقاء " نجلاء فتحي" بالراحل "حمدي قنديل"

01 نوفمبر 2018 - 10:36 ص

قبل 4 سنوات دوّن الإعلامي المصري حمدي قنديل، الذي توفي مساء أمس الأربعاء عن عمر يناهز الـ 82 عاما بعد صراع مع المرض مسيرته الطويلة.

وحملت مذكرات قنديل اسم "عشت مرتين" ونشرت في كتاب حمل الاسم نفسه، ليحكي بعض الملامح الخاصة بحياته ومن ارتبط بهم على مدار رحلته، وكان من بينهم " فاطمة الزهراء"، زوجته لاحقا وهي الفنانة الشهيرة" نجلاء فتحي".

وكشف قنديل أنه هو وأشقاؤه الذكور لم ينجبوا أطفالا وهو أمر لم يزعجهم على الإطلاق وكانوا يشعرون بالرضا بقضاء الله، فيما أنعم الله على شقيقاته بإنجاب الذكور و الإناث.

وذكر الإعلامي الراحل أنه في عام 1991 أوفد التلفزيون المغربي فريق تصوير لتغطية مهرجان القاهرة السينمائي، وإجراء مقابلات مع عدد من الفنانين من بينهم : "نجلاء فتحي"، التي لم تكن تشارك في المهرجان.

وحينما اتصل بها لترتيب المقابلة طلبت ألا تجرى في منزلها بسبب تجديدها للديكور، واقترحت أن يتم التصوير بمنزل شقيقتها بمنطقة الدقي.

يقول قنديل إنه فوجئ أن اللواء محمد السكري وكيل اتحاد التنس هو زوج شقيقتها وكان على معرفة مسبقة به، حيث دعاه إلى العشاء وهناك وجد أن الجميع ينادي نجلاء فتحي بـ "زهرة"، ليعرف منها أن اسمها الحقيقي هو "فاطمة الزهراء" واندهش من بساطتها وتلقائيتها، ثم أخذا يتحدثان عن باريس وذكريات الثنائي فيها، وحينما انصرف كان ينوي أن يلتقي بها مرة أخرى.

وأكد قنديل وقتها أنه وجد فيها شخصية ستضفي على حياته البهجة، وبالفعل تكرر اللقاء عدة مرات، وفي فصل الصيف ذهبت مع ابنتها "ياسمين" إلى الإسكندرية فتبعها إلى هناك وتكررت اللقاءات.

بعد نحو أسبوعين من عودتهما إلى القاهرة، أجرى اتصالا بها وسألها كالمعتاد "عملتي لفة في النادي النهاردة؟" فأجابته "كتير.. أكتر من اللازم"، وحينما سألها عن السبب أكدت أنها كانت تفكر في أمر هام، وفاجأته قائلة "أنا هتجوزك النهارده"، ليرد عليها دون أن يدري "عظيم عظيم".

وبعدها سألته عما إذا كان لديه بطاقة تحقيق شخصية، لكنه لم يكن قد استخرجها بعد، فطلبت منه القدوم إلى منزلها في الخامسة ومعه جواز السفر، قائلة له "موافق ولا هترجع في كلامنا؟"، فأجابها "موافق أكيد".

ازداد إعجابه بطريقة عرضها للأمر، وحينما التقى بها سألها عن رأيها في حال قام بالمماطلة معها، مؤكدة له أنهما ليسا في قصة غرام مشتعل، وهما بالغان وسبق لهما الزواج، وبالتالي لن تحزن عليه إن تنصل من الأمر، لأنه وقتها لن يستحق ثقتها التي وضعتها فيه.

كما روى الإعلامي الراحل يومياته مع والده الذي كان يسمح له بقراءة جريدة "المصري" ويطلب منه ذلك أحيانا، فيما كان يقرأ هو جريدة "الاشتراكية" في بيت زميل له.

وأشار إلى أن والده ضربه مرة واحدة طيلة حياته، حينما رسب في إحدى المواد، حيث خلع حزامه وانهال عليه بالضرب، وكانت هذه هي المرة الأولى والأخيرة.

وقد قاده مجموعه في الثانوية العامة إلى كلية العلوم بترشيح من والده الذي كان يرى أن المستقبل للتعدين والبترول، وطلب منه أن يتخصص في الجيولوجيا، وبالفعل سافر إلى الإسكندرية من أجل الدراسة.

إلا أنه بعد شهرين من الدراسة شعر بشعور جاف تجاه الأمر، وقرر أن يعيد امتحان التوجيهية مرة أخرى، وبالفعل حصل على مجموع أرسله إلى كلية طب قصر العيني.

وأشار الكاتب الراحل إلي أن من بين زملائه في المدرسة كان هناك شخص امتدت به صداقته لسنوات طويلة، وهو عمرو موسى الذي صار بعد ذلك وزيرا للخارجية وأمينا للجامعة العربية .

يذكر أن الكاتب الراحل حمدي قنديل ولد عام 1936 لأسرة ترجع أصولها إلى محافظة الشرقية، حيث كان جده الأكبر قنديل خليل عمدة قرية المحمودية بمركز ههيا عام 1830م ، ثم انتقل بصحبة أسرته إلى مدينة طنطا بسبب عمل والده مدرسا للغة العربية بمدرسة طنطا الثانوية بنات.