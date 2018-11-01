شاهد.. "الرفق بالحيوان" تعلق على تحرش سيدة بقرد

01 نوفمبر 2018 - 10:17 ص

علق الدكتور شهاب عبد الحميد رئيس جمعية الرفق بالحيوان، على واقعة تحرش سيدة بقرد، في محافظة الدقهلية، قائلا: "الفيديو الذي تم تصويره خادش للحياء، وفيه اعتداء على الحيوان".

وأضاف "عبد الحميد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن ما حدث من السيدة يعاقب عليه القانون.

وأشار رئيس جمعية الرفق بالحيوان، إلى أنه تم الانتهاء من إعداد تشريع قانوني لحماية الحيوان وتم إرساله لمجلس النواب ولم يتم الانتهاء منه، قائلاً: "القانون الجديد يعاقب بالحبس لكل من يثبت اعتداؤه على الحيوان".

جدير بالذكر أن مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي قاموا بتداول مقطع فيديو لسيدة تقوم بالتحرش بقرد.

شاهد الفيديو..