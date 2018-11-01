  • الخميس 01 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:05 ص
بحث متقدم
ارشيف

الموعد والقنوات الناقلة لموقعة الأهلى والترجي التونسي

لقاء " نجلاء فتحي" بالراحل "حمدي قنديل"

لقاء " نجلاء فتحي" بالراحل "حمدي قنديل"

فيدرير

بطل التنس العالمي يرفض هذه البطولة بسبب "خاشقجي"

بالفيديو..حريق هائل في وزارة التموين

التموين تحدد موعد صرف السلع الغذائية للمواطنين

مطار طابا

مطار طابا يستقبل أولى الرحلات بعد توقف 4 سنوات

السيسي

الرئيس يطير إلى الخرطوم.. تعرف على السبب

وزير الدفاع الأمريكي : سيتم إزاحة بالأسد

وزير الدفاع الأمريكى: سيتم إزاحة الأسد

احتفال لـ" الشياطين" هالوين في الكويت

احتفال لـ"الشياطين هالوين" في الكويت

الدولار

أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

لقطة من الفيديو الشائن

مفاجأة جديدة عن صاحبة فيديو التحرش بقرد في الدقهلية

حقيقة العثور على ثعبان بإحدى مدارس النيل بالعبور

آخر الأخبار

أرشفية
أرشفية

منار شديد

أخبار متعلقة
#

عجز عن العمل فانتحر.. مأساة عامل فى المنيا

#

ذبح سائق في الإسماعيلية

#

مستكشفون يعثرون على كنز لا يقدر بثمن في إيطاليا

#

معلم ابتدائي يحدث عاهة مستديمة لطالب

نساء

اغتصاب

العنف الجنسى

كوريا

الشمالية

كشفت الدكتورة سولاف أحمد الجويلى، مدير وحدة مدارس النيل، حقيقة ما أثير عن وجود ثعابين في المدرسة.

وقالت "الجويلي"، خلال تصريحات تليفزيونية، هناك مدرسة في منطقة العبور، يوجد في محيطها مبانٍ تحت الإنشاء، وتم العثور على ثعبان صغير طوله حوالي 15 سنتيمترا.

وأكدت مدير وحدة مدارس النيل أنهم أرسلوا للشركة المتعاقدين معها لمكافحة الحشرات والقوارض وأشارت «الجويلي» إلى أن الشركة أوضحت أنها "ثعبان زرع"، وشددت على أن الشركة ستقوم بفحص كل المدرسة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المدارس.. عليها حارس!

محمود سلطان

ضرورة إعادة عجلة القيادة لمصر

فراج إسماعيل

أراك عصيَّ.. «الفهم»!

حسام فتحي

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

الإلحاد في مصر.. والعالم!

د. حسام عقل

وأخيرا .. هل تنتصر الدماء؟

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بدء الورش التحضيرية لجلسات منتدى شباب العالم
» كامل عن وفاة قنديل: انطفأ نوره وبقيت نيران الآخرين
» شاهد.. مطعم يواصل تقديم خدماته رغم "الفيضانات"
» حرس الحدود يستضيف «ذئاب الجبل» على استاد المكس
» العثور على الصندوق الأسود لطائرة إندونيسيا المنكوبة
» الزمالك يسعى لمواصلة انتصاراته على حساب "دجلة"
» سجن لاعب حاصل على المونديال بتهمة التعاون مع المافيا
» طلاق سارة نخلة من الفنان أحمد عبدالله محمود
» خطوة بخطوة .. كيف تقوم بتفعيل "الملصقات" في واتساب؟
» مفاجآت جديدة في قضية مقتل فتاتين سعوديتين بنيويورك
» تطور مثير في قضية الاغتصاب لصاحب أشهر أفلام التسعينات

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • ظهر

    11:43 ص

  • فجر

    04:51

  • شروق

    06:15

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:48

  • مغرب

    17:11

  • عشاء

    18:41

من الى
قمامة
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك