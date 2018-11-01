حقيقة العثور على ثعبان بإحدى مدارس النيل بالعبور

01 نوفمبر 2018 - 10:17 ص

كشفت الدكتورة سولاف أحمد الجويلى، مدير وحدة مدارس النيل، حقيقة ما أثير عن وجود ثعابين في المدرسة.

وقالت "الجويلي"، خلال تصريحات تليفزيونية، هناك مدرسة في منطقة العبور، يوجد في محيطها مبانٍ تحت الإنشاء، وتم العثور على ثعبان صغير طوله حوالي 15 سنتيمترا.

وأكدت مدير وحدة مدارس النيل أنهم أرسلوا للشركة المتعاقدين معها لمكافحة الحشرات والقوارض وأشارت «الجويلي» إلى أن الشركة أوضحت أنها "ثعبان زرع"، وشددت على أن الشركة ستقوم بفحص كل المدرسة.