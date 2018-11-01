"البيئة" تتراجع عن هذا القرار بشأن تجميع القمامة

01 نوفمبر 2018 - 10:15 ص

أكد ياسر عبد الله مدير إعادة هيكلة المخلفات بوزارة البيئة، أن قرار فرض 30 جنيها شهريا على كل شقة لتجميع القمامة، تم إصداره بدون الرجوع لوزير البيئة وإنه صدر بدون تنسيق.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه تم إلغاء القرار بفرض الـ 30 جنيها على كل شقة.

و أشار مدير إعادة هيكلة المخلفات بوزارة البيئة، إلى أن هذا القرار يقضى على منظومة المعالجة والتدوير وصدر من وزير التجارة والصناعة وليس من وزير البيئة.







شاهد الفيديو..







