بالفيديو.. أحمد موسى: "والله تعبت"

إيمان هاني
عقب الإعلامي أحمد موسى، على فيديو اقتحام مجموعة من الشباب مدرسة ثانوي بنات بشبرا الخيمة قائلاً: "تعبت من كثرة الحديث عن المشكلات التعليمية".
وأضاف موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتى" على فضائية "صدى البلد": "مفيش كلام عارف اقوله والله تعبت، مشيرا إلى أن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، يعانى من مشكلات كثيرة ".
وتابع: "هؤلاء هم شباب فيس بوك"، وقاموا بعمل غير لائق، المنظر الذى ظهر به الشباب لا يقبله أحد، والسلوكيات التى ظهرت فى الفترة الأخيرة كانت غير موجودة فى الماضى".
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