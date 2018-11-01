بالفيديو.. أحمد موسى: "والله تعبت"

01 نوفمبر 2018 - 10:13 ص

عقب الإعلامي أحمد موسى، على فيديو اقتحام مجموعة من الشباب مدرسة ثانوي بنات بشبرا الخيمة قائلاً: "تعبت من كثرة الحديث عن المشكلات التعليمية".

وأضاف موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتى" على فضائية "صدى البلد": "مفيش كلام عارف اقوله والله تعبت، مشيرا إلى أن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، يعانى من مشكلات كثيرة ".

وتابع: "هؤلاء هم شباب فيس بوك"، وقاموا بعمل غير لائق، المنظر الذى ظهر به الشباب لا يقبله أحد، والسلوكيات التى ظهرت فى الفترة الأخيرة كانت غير موجودة فى الماضى".

شاهد الفيديو..