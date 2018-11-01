بطل التنس العالمي يرفض هذه البطولة بسبب "خاشقجي"

01 نوفمبر 2018 - 10:12 ص

أكد لاعب التنس السويسري روجيه فيدرير اليوم مشاركته في بطولة باريس للأساتذة ذات الألف نقطة، مشيرًا من ناحية أخرى إلى أن منظمي بطولة الملك سلمان الاستعراضية تواصلوا معه للمشاركة فيها لكنه رفض.

وقال فيدرير في مؤتمر صحفي يسبق انطلاق آخر بطولة أساتذة بألف نقطة في الموسم: "نعم. سأشارك. لو لم أكن سأشارك لما جلست هنا. أشعر أنني تعافيت بشكل جيد من الأسبوع الماضي، لهذا سأحاول غدًا".

وكانت هناك شكوك حول أن اللاعب لن يشارك في باريس بعد الجهد الذي بذله للتتويج ببطولة بازل للتنس للمرة التاسعة في مسيرته.

وبخصوص بطولة الملك سلمان الاستعراضية في مدينة جدة السعودية أكد أن منظمي البطولة تواصلوا معه ليشارك فيها.

يذكر أنه كان من المفترض أن يشارك في البطولة كل من الإسباني رفائيل نادال والصربي نوفاك ديوكوفيتش في هذه البطولة، لكنهما أبديا شكوكا لاحقا في اللعب بعد أحداث الأسابيع الأخيرة، المتعلقة بمقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول.

وصرح فيدرير: "فضلت ألا ألعب (هناك). لا أرغب في اللعب. هكذا هي المسألة. أتدرب بشكل جيد وأقوم بأمور أخرى ولم أكن أرغب في اللعب هناك في تلك الفترة، لذا كان هذا قرارًا سريعًا بالنسبة لي".