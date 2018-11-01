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شاهد.. مطعم يواصل تقديم خدماته رغم "الفيضانات"

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صورة من المقطع
صورة من المقطع

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تداول العديد من متابعي موقع «توتير» مقطع فيديو لمطعم إيطالي يواصل تقديم خدماته رغم غمر مياه الفيضانات لأرضيته ما أثار اندهاش الرواد منذ بداية نشره .

وأظهر المقطع المنشور العمال يتجولون داخل المطعم، وهما يرتدون أحذية مضادة للمياه التي تحاوط المطعم من جميع الجهات وسط حالة فرحة عارمة بينهم وبين الزبائن الذين يجلسون على طاولات تقديم الطعام منتظرين أشهى الأكلات.

يذكر أن عاصفة عنيفة وأمطارا غزيرة وفيضانات ضربت إيطاليا منذ 3 أيام، ولقي مصرع 11شخصًا، وإصابة 4أخرين.

وتسببت الأمطار الغزيرة والرياح العاتية بغمر ثلاثة أرباع مدينة فينيسيا بالفيضانات.

شاهد الفيديو من هنا..


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