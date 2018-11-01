» كامل عن وفاة قنديل: انطفأ نوره وبقيت نيران الآخرين

01 نوفمبر 2018 - 10:05 ص

نعى الكاتب الصحفى محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، الإعلامى حمدى قنديل الذى رحل عن الحياة مساء أمس الأربعاء عن عمر يناهز 82 عاما، واصفًا إياه بالقنديل الذى كان يضئ الحياة الصحفية والإعلامية.

وقال كامل خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "انطفأ قنديل رئيس التحرير المثال".

وأضاف عضو مجلس نقابة الصحفيين: "بعد رحيل قنديل بقيت لنا نيران رؤساء التحرير تأكل ما تبقى من المهنة".

وأكد مصدر مقرب من أسرة الإعلامي الكبير حمدي قنديل، تشييع جثمان الإعلامي الراحل ظهر اليوم الخميس من مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم.

واشتهر قنديل بتقديم البرامج السياسية الناجحة، وهو زوج الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي، ونشر مذكراته بعنوان "عشت مرتين".