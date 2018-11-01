التموين تحدد موعد صرف السلع الغذائية للمواطنين

01 نوفمبر 2018 - 09:59 ص

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الوزير على المصيلحي بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر نوفمبر، اعتبارًا من اليوم الخميس.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، توفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم فى منافذ المجمعات الاستهلاكية، كما يوجد مخزون استراتيجى لمنتجات اللحوم وسلع السكر والزيت والأرز تكفى احتياجات المواطنين لعدة أشهر، كما يتم توفير المقررات التموينية لأصحاب البطاقات شهريًا.