تعرف على حكام مباريات الجولة الـ12 بالدورى

محمد عبد الحارس
أعلنت لجنة الحكام، بالاتحاد المصرى لكرة القدم أسماء حكام مباريات الأسبوع الثانى عشر، على النحو التالى:
وادى دجلة والزمالك: محمود عاشور ويعاونه محمود أبوالرجال وعبدالفتاح عريشة، وأحمد العباسي حكمًا رابعًا، وكل من محمد عادل ومحمد صابر حكمًا خامسا.
حرس الحدود والمقاولون: محمد معروف ويعاونه هانى العراقى وأحمد عطية، وعبدالله عكاشة حكمًا رابعًا، وكل من عبدالعزيز السيد وصبري إبراهيم حكمًا خامسًا.
بتروجت ومصر المقاصة: محمد سلامة ويعاونه أحمد ساهر وماجد المليجى، ومحمد طارق حكمًا رابعًا، وكل من وليد عبد الرازق ومبروك نبيل حكمًا خامسًا.
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