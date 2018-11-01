  • الخميس 01 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:06 ص
بحث متقدم
ارشيف

الموعد والقنوات الناقلة لموقعة الأهلى والترجي التونسي

لقاء " نجلاء فتحي" بالراحل "حمدي قنديل"

لقاء " نجلاء فتحي" بالراحل "حمدي قنديل"

فيدرير

بطل التنس العالمي يرفض هذه البطولة بسبب "خاشقجي"

بالفيديو..حريق هائل في وزارة التموين

التموين تحدد موعد صرف السلع الغذائية للمواطنين

مطار طابا

مطار طابا يستقبل أولى الرحلات بعد توقف 4 سنوات

السيسي

الرئيس يطير إلى الخرطوم.. تعرف على السبب

وزير الدفاع الأمريكي : سيتم إزاحة بالأسد

وزير الدفاع الأمريكى: سيتم إزاحة الأسد

احتفال لـ" الشياطين" هالوين في الكويت

احتفال لـ"الشياطين هالوين" في الكويت

الدولار

أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

لقطة من الفيديو الشائن

مفاجأة جديدة عن صاحبة فيديو التحرش بقرد في الدقهلية

تعرف على حكام مباريات الجولة الـ12 بالدورى

الرياضة

محمود عاشور
محمود عاشور

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

الإسماعيلي يستأنف تدريباته استعدادًا للمصرى

#

الاتحاد السكندري يضم 24 لاعبًا لقائمة مباراته أمام بيراميدز

#

مانشستر يونايتد يتخطى إيفرتون بهدفي «بوجبا» و«مارسيال»

#

تونس تتخطى النيجر بهدفين.. وتتأهل لأمم أفريقيا

أعلنت لجنة الحكام، بالاتحاد المصرى لكرة القدم أسماء حكام مباريات الأسبوع الثانى عشر، على النحو التالى:

وادى دجلة والزمالك: محمود عاشور ويعاونه محمود أبوالرجال وعبدالفتاح عريشة، وأحمد العباسي حكمًا رابعًا، وكل من محمد عادل ومحمد صابر حكمًا خامسا.

حرس الحدود والمقاولون: محمد معروف ويعاونه هانى العراقى وأحمد عطية، وعبدالله عكاشة حكمًا رابعًا، وكل من عبدالعزيز السيد وصبري إبراهيم حكمًا خامسًا.

بتروجت ومصر المقاصة: محمد سلامة ويعاونه أحمد ساهر وماجد المليجى، ومحمد طارق حكمًا رابعًا، وكل من وليد عبد الرازق ومبروك نبيل حكمًا خامسًا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المدارس.. عليها حارس!

محمود سلطان

ضرورة إعادة عجلة القيادة لمصر

فراج إسماعيل

أراك عصيَّ.. «الفهم»!

حسام فتحي

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

الإلحاد في مصر.. والعالم!

د. حسام عقل

وأخيرا .. هل تنتصر الدماء؟

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» حريق يلتهم 3 منازل فى سوهاج
» بدء الورش التحضيرية لجلسات منتدى شباب العالم
» كامل عن وفاة قنديل: انطفأ نوره وبقيت نيران الآخرين
» شاهد.. مطعم يواصل تقديم خدماته رغم "الفيضانات"
» حرس الحدود يستضيف «ذئاب الجبل» على استاد المكس
» العثور على الصندوق الأسود لطائرة إندونيسيا المنكوبة
» الزمالك يسعى لمواصلة انتصاراته على حساب "دجلة"
» سجن لاعب حاصل على المونديال بتهمة التعاون مع المافيا
» طلاق سارة نخلة من الفنان أحمد عبدالله محمود
» خطوة بخطوة .. كيف تقوم بتفعيل "الملصقات" في واتساب؟
» مفاجآت جديدة في قضية مقتل فتاتين سعوديتين بنيويورك

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • ظهر

    11:43 ص

  • فجر

    04:51

  • شروق

    06:15

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:48

  • مغرب

    17:11

  • عشاء

    18:41

من الى
قمامة
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك