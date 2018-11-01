تعرف على حكام مباريات الجولة الـ12 بالدورى

01 نوفمبر 2018 - 09:59 ص

أعلنت لجنة الحكام، بالاتحاد المصرى لكرة القدم أسماء حكام مباريات الأسبوع الثانى عشر، على النحو التالى:

وادى دجلة والزمالك: محمود عاشور ويعاونه محمود أبوالرجال وعبدالفتاح عريشة، وأحمد العباسي حكمًا رابعًا، وكل من محمد عادل ومحمد صابر حكمًا خامسا.

حرس الحدود والمقاولون: محمد معروف ويعاونه هانى العراقى وأحمد عطية، وعبدالله عكاشة حكمًا رابعًا، وكل من عبدالعزيز السيد وصبري إبراهيم حكمًا خامسًا.

بتروجت ومصر المقاصة: محمد سلامة ويعاونه أحمد ساهر وماجد المليجى، ومحمد طارق حكمًا رابعًا، وكل من وليد عبد الرازق ومبروك نبيل حكمًا خامسًا.