المرسى: قنديل تميز ببساطته وثقافته ومهنيته الإعلامية

01 نوفمبر 2018 - 09:56 ص

نعى أستاذ الإعلام الدكتور محمد المرسى، بقسم الإذاعة والتليفزيون بجامعة القاهرة، الإعلامى حمدى قنديل الذى رحل عن الحياة مساء أمس الأربعاء عن عمر يناهز 82 عاما، مشيرًا إلى أن أسلوبه امتاز بالتلقائية والمهنية طيلة مسيرته المهنية .

وقال المرسى فى تدوينته على "فيس بوك": "إعلامي كان ينتظر الناس برنامجه ويتحررون من أي مواعيد أو ارتباطات انتظاراً لموعده".

وأضاف: "أحبه الناس لبساطته وتلقائيته وثقافته ومهنيته حمدي قنديل في رحمة الله".

وأكد مصدر مقرب من أسرة الإعلامي الكبير حمدي قنديل، تشييع جثمان الإعلامي الراحل ظهر اليوم الخميس من مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم.

واشتهر قنديل بتقديم البرامج السياسية الناجحة، وهو زوج الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي، ونشر مذكراته بعنوان "عشت مرتين".