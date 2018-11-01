شاهد.. أول هاتف قابل للطي في العالم

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أول هاتف قابل للطي

وكالات- الدويني فولي

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يبدو أن شركة "رويو" الصينية للتكنولوجيا في طريقها لصناعة التاريخ، إذ من المرتقب أن تصبح أول شركة تطلق هاتفا قابلا للطي في العالم، لتهزم بذلك وعود سامسونج وهواوي.

ووفق ما ذكر موقع "BGR "، فإن مقطع فيديو نشر على موقع "يوتيوب" يظهر الهاتف الذي من المرتقب أن تطلقه الشركة الصينية، والذي سيضع الشركات العملاقة في مجال الهواتف الذكية (سامسونغ وأبل وهواوي) في موقف محرج.

وأوضح المصدر أن هذه الشركة لم يسمع باسمها كثيرا من قبل، لكنها أبانت على قدرتها الهائلة في تصنيع هاتف قابل للطي "حقيقي".

ويظهر الفيديو الهاتف الجديد المسمى "فليكس باي" وهو يأخذ عدة أشكال وبمقاسات مختلفة، دون أن يلحق ذلك أي مشكلة بالشاشة أو بالصورة. وجرب مستخدم الجهاز تطبيقات وألعاب وكاميرا التصوير لمعرفة مدى فاعلية الشاشة.

وقال حساب "آيس يونفرس" على موقع تويتر إن هذا هو "أول هاتف قابل للطي في العالم"، مضيفا أنه سيستخدم معالج "سناب دراغون 8150"، الذي من المتوقع أن يتم استخدامه في هاتفي "غلاكسي إس 10" و"وان بلس 7".

ولم تذكر الشركة موعدا محددا لإطلاق الهاتف، كما لم تكشف السعر الذي سيتم اعتماده في عملية البيع.

وكانت كل من سامسونغ الكورية الجنوبية وهواوي الصينية أكدتا نيتهما إطلاق هاتف ذكي بشاشة قابلة للطي دون تحديد موعد دقيق.

شاهد الفيديو.. 

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