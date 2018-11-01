مطار طابا يستقبل أولى الرحلات بعد توقف 4 سنوات

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مطار طابا
مطار طابا

وكالات - حنان حمدتو

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مطار \طابا

أكد مصدر مطلع بالشركة المصرية للمطارات، أن مطار طابا الدولي استقبل عصر أمس أول رحلة قادمة من بولندا وعلى متنها نحو 180 راكبًا، مضيفًا أن هذه الرحلة هى أول رحلة يستقبلها المطار بعد توقف دام 4 سنوات متواصلة.

وأضاف المصدر أن الفريق يونس المصري وزير الطيران هو صاحب الفضل في إعادة تشغيل المطار مرة أخرى حيث أخذ على عاتقه تطوير وتشغيل كل المطارات الموجودة على أرض مصر، مشيرًا إلى أن مطار طابا له مكانة خاصة حيث يقوم بتنشيط حركة السياحة في منطقة طابا نويبع، وهو أحد عوامل الجذب السياحي للمنطقة.

وأكد المصدر أنه جرى استقبال الوفد السياحي البولندي بالورود والطبل البلدي والمزمار وقدمت فرق شعبية فقرات فلكورية ورقصة التنورة للسياح فور خروجهم من المطار.

جدير بالذكر أن مطار طابا الدولي تبلغ مساحته قرابة 10 كيلومتر مربع ويضم مبنى الركاب سعة 600 راكبًا/ ساعة وصالة للسفر والوصول وقاعة كبرى، ويعد المطار من المطارات التي سلمت لهيئة الطيران المدني في سيناء بعد 25 أبريل 1982 ميلاديًا لإدارته مدنيا ورغم فتحة أمام حركة النقل الجوي الدولي بعد استلامه فلم يستخدم إلا بواسطة قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام المتمركزة على حدود مصر وإسرائيل، ويقع المطار حوالي 37 كيلومتر شمال غرب مدينة طابا.

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