الإفراج عن «محمد جبريل»

31 أكتوبر 2018 - 04:28 م

كشفت مصدر مطلع لـ«المصريون»، عن إفراج السلطات المصرية، عن الشيخ محمد جبريل، الإمام السابق لمسجد عمرو بن العاص، منذ قليل، والذي تم إلقاء القبض عليه صباح اليوم، لدى عودته من بريطانيا.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا أنباءً تؤكد إلقاء سلطات المطار القبض على الداعية، والذي تحفظت الحكومة على أمواله في العام 2015.

وفي يوليو 2015 أصدرت وزارة الأوقاف، قرارًا بمنع "جبريل" من ممارسة أي عمل دعوي بجميع مساجد الجمهورية سواء اعتلاء المنبر أو الإمامة في الصلاة.



