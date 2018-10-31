» المصري يغلق الباب أمام عودة التوأم مستقبلًا

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الرياضة

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حسام وابراهيم حسن

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المصريون

ابراهيم

حسام

التوام

أبدى عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة النادي المصري، استياءه من طريقة رحيل التوأم حسام وإبراهيم حسن، عن المسئولية الفنية للفريق البورسعيدي، بشكل مفاجئ دون توضيح الأسباب الحقيقية.

وقال خلال مداخلته في برنامج «في التمانيات» الذي يقدمه محمد عبد الوهاب «هوبا» على إذاعة إنرجي: "عرض نادي بيراميدز أغرى الثنائي، فكان من الطبيعي أن يكونا أكثر صراحة مع الإدارة والجماهير، ولا أتوقع وجودهما في الإدارة الفنية من جديد داخل النادي، لأن طريقة خروجهما كانت لا تليق بهما".

وتابع: "النادي المصري عمره 98 عامًا ولن نقف على أي أحد، لأننا من نصنع النجوم وليس العكس".

وعن رحيل إسلام عيسى لبيراميدز أو الزمالك، قال: "لا توجد أي نية نهائيًا لدى الإدارة لبيع اللاعب خلال الفترة المقبلة، ونبحث عن تدعيمات قوية للفريق في يناير المقبل".

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