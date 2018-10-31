» تجديد حبس المدير المالي للزمالك 45 يومًا

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تجديد حبس المدير المالي لنادي الزمالك السابق 15 يومًا

حبس

المصريون

الزمالك

المدير المالي

أمرت محكمة جنايات القاهرة، بتجديد حبس محمد الشهاوى المدير المالي السابق بنادى الزمالك 45 يومًا على ذمة التحقيقات فى المخالفات المالية للقلعة البيضاء.

كانت نيابة الأموال العامة العليا، أمرت سابقا بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى النقد الأجنبى بالبيع والشراء خارج المصارف المعتمدة من البنك المركزى، بالاشتراك مع آخر ين.

وحققت النيابة فى بلاغ ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، الذى تقدم به إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، منذ شهور، للتحقيق فى وجود اتجار بالعملة داخل نادى الزمالك من عدمه، فى ظل تحويل أموال النادى بالعملات الأجنبية من الحساب الشخصى، الذى فتحه هانى زادة، إلى خزانة النادى.


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