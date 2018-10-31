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أول بيان تركي رسمي: تم تقطيع جثة خاشقجي بعد خنقه

عرب وعالم

خاشقجي
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خالد الشرقاوي

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خاشقجي

المدعي العام التركي

تقطيع جثة

أول بيان تركي

كشفت النيابة العامة التركية اليوم، الأربعاء، أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي قُتل خنقًا فور دخوله مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول؛ وفقًا لخطة كانت معدة مسبقًا.

وأوضحت النيابة، أنه "تم تقطيع جثة خاشقجي بعد قتله والتخلص منها"، وفق وكالة الأنباء الرسمية "الأناضول".

وأضافت النيابة العامة التركية: "لم نتوصل إلى نتائج ملموسة من اللقاءات (مع الجانب السعودي) رغم كل جهودنا المتسمة بالنوايا الحسنة لإظهار الحقيقة".

كما قالت النيابة العامة في إسطنبول: "تم إبلاغنا بأن الجانب السعودي لم يدلِ بأي تصريح حول وجود متعاون محلي في القضية".

وأشارت وكالة "الأناضول" إلى أن النائب العام في إسطنبول تلقى دعوة لزيارة السعودية في إطار قضية خاشقجي.



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