» البورصة تربح 4 مليارات جنيه

31 أكتوبر 2018 - 04:04 م

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بمشتريات المتعاملين الأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 751.581 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 239 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه عبر تنفيذ 26.9 ألف عملية لعدد 181 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 56.73% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 32.5%، والعرب على 10.77% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 49.29% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 50.70%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة بلغت 23.9 مليون جنيه، 39.7 ملايين جنيه، 14.8 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 35.7 مليون جنيه،3.1 مليون جنيه، 39.6 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 13250 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 2105 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.48% عند مستوى 12744 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 2.17% عند مستوى 695 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.80% ليغلق عند مستوى 1739 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 471 نقطة.

وارتفعت أسهم 87 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 49 شركة، ولم تتغير مستويات 45 شركة.



