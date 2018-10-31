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نقل «ياسمين الخطيب» إلى المستشفى

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ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

متابعات - خالد الشرقاوي

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المستشفى

نقل

ياسمين الخطيب

نقلت أمس الفنانة ياسمين الخطيب إلى أحد المستشفيات وذلك على إثر إصابتها بارتفاع مفاجئ فى ضغط الدم، الأمر الذى أدى إلى إلغاء ندوة كان المقرر أن تحضرها الخطيب.

وكتبت ياسمين الخطيب على فيس بوك: "نُقلت أمس إلى المستشفى إثر إصابتي بارتفاع مفاجئ فى ضغط الدم.. لا أتذكر مما حدث سوى انزعاجى من الأنوار الساطعة فى سقف سيارة الإسعاف ..  وأصوات اللاسلكي المشوشة .. ويد ابنى تضغط على يدى بقوة، بينما تتساقط دموعه على جبهتى.. فى تلك الدقائق.. توسل قلبى إلى الله أن يطيل عمرى، لأجنبه عذاب الفقد .. فاستجاب القدير ... أنا الآن بخير .. شكراً للأحبة الذين كانوا بجانبى فى كل نائبة ما لي بها قِبَل .. شكراً لإسعاف مصر الذى وصل بعد دقائق معدودات من الإتصال، وشكراً لأطباء طوارئ المركز الطبي بالقاهرة الجديدة".

وكانت ياسمين الخطيب قد أثارت الجدل بسبب احد التغريدات على موقع تويتر أخطأت فيها بوصف المفكر والكاتب الراحل عباس العقاد بأنه عميد الأدب العربى، الأمر الذى تحول إلى مادة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعى.



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