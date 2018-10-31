"بن سلمان" الممول الرئيسي لشبكة إيران الدولية

31 أكتوبر 2018 - 03:09 م

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، عن أن هناك محطة تليفزيون إيرانية مقرها المملكة المتحدة يتم تمويلها من خلال كيان سري بعيد عن الأعين، وهي شركة مديرها رجل أعمال سعودي ذو صلة وثيقة مع ولي العهد محمد بن سلمان، وفقًا لما ذكره بعض المصادر المقربة.

وقال مصدر مطلع لصحيفة الجارديان إن الأمير محمد بن سلمان، الذي يزعم الكثيرون أنه مسئول عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، هو القوة المالية وراء انطلاق شبكة الإعلام الإيرانية الدولية، ولم تنفِ الشبكة الإعلامية، التي تعمل خارج مدينة تشيسويك، ادعاءات بأنها تتلقى تمويلاً لها من الديوان الملكي السعودي.

وأشار التقرير إلى أن التليفزيون الإيراني الدولي ظهر بشكل مفاجئ في المشهد الإعلامي بلندن في العام الماضي، وقدمت الشبكة العديد من الموظفين البالغ عددهم 100 شخص برواتب سخية، وغالبًا ما تضاعف ما يدفعه المنافسون في قنوات أخرى، ولكن العالم كان بعيد عن معرفة مصدر تمويلها.

وأوضح التقرير أن ملايين من الإيرانيين محبطون من رقابة الدولة للإعلام المحلي، لذا أصبحت لندن مركزًا لمثل هذه القنوات الإيرانية المنفية، والتي تتضمن أيضًا خدمة BBC الفارسية وManoto TV ، التي تبث إصدارات إيرانية من برامج ترفيهية كـThe X Factor وCome Dine With Me .

وزعم نفس المصدر المطلع أن سعود القحطاني، القيصر الإعلامي لولي العهد، والذي كان من بين اثنين من كبار المسئولين المتورطين في قضية مقتل جمال خاشقجي، هو من يقف وراء تمويل التليفزيون الإيراني الدولي.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة للصحيفة: "ولي العهد يريد أن يغير العالم عن طريق شراء وسائل إعلام مختلفة"، موضًحا: "أنها أموال قادمة من الديوان الملكي".

وفي حين أن المملكة العربية السعودية تظهر عدم التسامح مطلقًا مع انتقاد نظامها الملكي المطلق، كما أظهر مقتل خاشقجي، فإنها تقوم بإنشاء منظمات إعلامية بلغات أخرى تشجع حرية التعبير، خاصة ضد إيران.

وفي السياق ذاته، علق إسكندر صادقي بروجردي، وهو زميل أبحاث في التاريخ الإيراني الحديث في جامعة أكسفورد: "يبدو أن شبكة إيران الدولية جزء لا يتجزأ من قرار ولي العهد السعودي لاتخاذ موقف أكثر عدوانية ضد إيران، مدعوم بإدارة ترامب".

وأوضح أحد العاملين بالشبكة، اشترط عدم ذكر اسمه، أنه "قيل لي أنه حتى لا يوجد ريال سعودي واحد في التمويل"، لكن أحد المطلعين ببواطن الأمور قال لي إنه على علم أن التمويل يأتي من السعودية، لكنني لم أكن قد انضممت إلى المحطة وقتها"، مضيفًا: "يمكنني القول إن تليفزيون إيران الدولي قد تحول إلى منصة، تعمل من أجل الحزبية والطائفية".

وفي وقت سابق من هذا الصيف، تعرضت المحطة لانتقادات بسبب بثها تغطية حية واسعة لمظاهرة تابعة لحركة مجاهدي خلق المعارضة للنظام الإيراني، وهي منظمة تهدف لتغيير النظام هناك ولها صلات بالمملكة العربية السعودية.

ومن المفارقة، أن كبار المسئولين في إدارة ترامب ، بمن فيهم جون بولتون ، هم من المدافعين عن هذه الحركة ، التي أدرجت على أنها مجموعة إرهابية في الولايات المتحدة حتى عام 2012.

وذكرت "فولانت ميديا"??، الشركة التي تدير شبكة تليفزيون إيران الدولية، انها لديها مدير يدعى عادل عبد الكريم ، وهو مواطن سعودي، كان لديه علاقة عمل طويلة مع المديرين التنفيذيين السعوديين ذوي الصلة، وبعضهم لديه روابط مع الديوان الملكي، بما في ذلك عبد الرحمن الراشد، وهو أحد المسئولين في مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق (SRMG ) ، أكبر شركة نشر في المملكة العربية السعودية، وفي الشرق الأوسط.

وتزعم مصادر متعددة أن "راشد" ، المدير العام السابق لقناة العربية الإخبارية المملوكة للسعودية ، شارك أيضاً في تمويل شبكة إيران الدولية.

ولقد شاهدت الجارديان وثائق مسربة تشير إلى أن التغطية الإعلامية للتلفيزيون الإيراني أثار تساؤلات وقدمت إسهامات في تغطية إيران الدولية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية .

ووفقاً لأحد المصادر، أن المملكة العربية السعودية منحت مبلغ 250 مليون دولار (197 مليون دولار) كتمويل للمساعدة في إطلاق شركة إيران الدولية، التي لا تملك إعلانات تجارية.

ولم يذكر المصدر إطارًا زمنيًا لبدء التمويل، ولكن بعد التدقيق في إيجار مكتبه ورواتب الموظفين يشير إلى فترة أولية مدتها خمس سنوات، أي بمثابة50 مليون دولار في السنة.

ومن جانبه، قال غاري سيك ، الذي خدم في مجلس الأمن القومي الأمريكي في ظل إدارة الرئيس كارتر ، إن "كل من إيران والسعودية تستخدمان وسائل الإعلام بشكل نشط في تنافسهما الإقليمي".

وأضاف أن "التلفزيون الإيراني الصحفي مليء بالقصص السلبية عن القيادة السعودية، كما تصور وسائل الإعلام الرسمية (وغير الرسمية) في السعودية إيران المصدر الأعظم الوحيد لعدم الاستقرار والإرهاب في الشرق الأوسط".

في المقابل، لم ينكر روب بيتون ، القائم بأعمال رئيس المحطة ، أن التمويل المقدم من الديوان الملكي السعودي.