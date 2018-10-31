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جامعة القاهرة تنضم للتصنيف الأمريكى US-News للعام الثانى

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وكالات - حنان حمدتو

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احتلت جامعة القاهرة  المرتبة 448 من ضمن 1250 جامعة عالمية فى التصنيف الأمريكى US-News فجر اليوم الأربعاء حول تطوير الجامعات وذلك  للعام الثانى على التوالى واعتبرت جامعة القاهرة هى الجامعة المصرية الوحيدة في فئة الـ500 جامعة.

وتصدرت جامعة القاهرة المركز الأول بين الجامعات المصرية، وجاء بعدها بالترتيب جامعات مصرية متعددة (فى الفئة من 601 إلى 1000)، منها المنصورة (698)، قناة السويس (717)، عين شمس (729)، الإسكندرية (745)، أسيوط (853)، الأزهر (985)، والزقازيق (989)، بالإضافة إلى 6 جامعات مصرية أخرى جاء ترتيبها فى الفئة من 1001 إلى 1250.

ومن ناحية أخري ظهر تصنيف QS الإنجليزي للجامعات العربية في السمعة الأكاديمية والتوظيف، وجاءت جامعة القاهرة في صدارة الجامعات المصرية والثانية عربياً.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن تقدم جامعة القاهرة في التصنيفات العالمية يعكس الجهود التى تقوم بها إدارة جامعة القاهرة حتى تحافظ على وجودها ضمن الجامعات العالمية المرموقة طبقا للتصنيفات العالمية الأشهر بالعالم، مؤكداً أن الجامعة تولى اهتماما كبيرا بالباحثين والنشر الدولي من خلال زيادة ميزانية البحوث بشكل دوري، موضحًا أن تحسين ترتيب الجامعة في التصنيفات الدولية جزء أصيل من إستراتيجية الجامعة نحو التحول لجامعات الجيل الثالث.

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