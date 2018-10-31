الامم المتحدة تنظم ورشة بالقاهرة لتدريب وكلاء على التنمية المستدامة

31 أكتوبر 2018 - 02:47 م

نظمت حملة العمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة والتى مقر عملها بالقاهرة، ورشة عمل بحضور 39 طالبًا وطالبة بالقاهرة وذلك لمن تقدموا ليكونوا وكلاء لتعزيز المشاركة في استطلاع رأي عالمي 2030.

وجاء فى بيان وزعه المكتب الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، اليوم الأربعاء، أن الاستطلاع يُمكِن المواطنين من تحديد وتسجيل آرائهم حول أهداف التنمية المستدامة التي تمثل أولوية لهم، ويهدف الوكلاء إلى تشجيع المشاركة في الاستطلاع ونشر الوعي عن أهداف التنمية المستدامة داخل مجتمعاتهم.

وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة ريتشارد ديكتس في حديثه للوكلاء إن: "أهداف التنمية المستدامة سوف تكون مُحدِدة لواقع جيلكم، والتغيير يبدأ بكم وبمجموعات مثلكم في جميع أنحاء العالم تنشر الوعي بأهمية التغيرات البسيطة في أسلوب حياتنا ".

وأضاف أن التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي جعلت المعرفة والمعلومات المتعلقة بقضايا التنمية متاحة بسهولة، مشددًا على أن نوع الفرص والإمكانات التي يتمتع بها الشباب الآن لم يسبق لها مثيل وهي حيوية من أجل بقاء البشرية.

وعُقدت جلسات تعريف بالاستطلاع الأسبوع الماضي في ثلاث جامعات وتقدمت المجموعة المشاركة في الورشة لتصبح أول مجموعة تنضم إلى شبكة من الشباب المصريين الملتزمين برفع الوعي والدعوة إلى العمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.