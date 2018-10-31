» المحكمة تحيله للمفتي ..بعد ذبح زوجته

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ذبح
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موظف يذبح زوجته

قضت محكمة جنايات قنا إحالة أوراق موظف إلى فضيلة المفتي، بتهمة ذبح زوجته وفصل رأسها عن جسدها نتيجة طلبها الطلاق منه أكثر من مرة، وذلك لعدم قدرته على الإنجاب منها.

تعود أحداث القضية إلى نوفمبر 2015 عندما وجهت النيابة العامة بنقادة إلى محمد.ك.ع.م، موظف بالتربية والتعليم، مقيم بقرية الخطارة التابعة لمركز نقادة قتل زوجته سامية.ع.ا.ا، عمدا بذبحها وفصل رأسها عن جسدها نتيجة طلبها الطلاق أكثر من مرة بسبب عدم قدرته على الإنجاب.

تمت إحالة القضية برقم 154 لسنة 2016 جنايات نقادة، والمقيدة برقم 35 لسنة 2016 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات  التى قضت بإحالة أوراق المتهم إلى المفتى.


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