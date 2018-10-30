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بقضية مقتل "خاشقجي"

وزير الخارجية البريطاني يرفض الإجابة عن هذا السؤال

عرب وعالم

جيرمي هانت وزير الخارجية البريطاني
جيرمي هانت وزير الخارجية البريطاني

كتب ـ محمود ابوسعد

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رفض وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، التعليق على ما أوردته صحيفة بريطانية مؤخرا بأن أجهزة الاستخبارات البريطانية كانت تعلم أن هناك “مؤامرة” سعودية ضد الصحفي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده بإسطنبول ، قائلا: “لن نتحدث عن مسائل استخباراتية”.، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لم يكن لديه علم مسبق بـ”مؤامرة" من المملكة ضد خاشقجي، وأردف قائلا “لقد صُدمنا كغيرنا بسبب ما حدث" .
وأضاف في حديث له أمام جلسة استجواب بمجلس العموم البريطاني،“المملكة العربية السعودية هي دولة تمثل مصدر قلق لوزارة الخارجية فيما يتعلق بحقوق الإنسان … ونحن نجري مناقشات منتظمة معهم حول مخاوفنا.
وتابع: “لقد تحدثت بشكل أوضح من أي وزير خارجية غربي آخر، أنه إذا تبين أن القصص التي تتردد بشأن خاشقجي صحيحة، فإن ذلك لا يتماشى مع قيمنا”.
وذكرت صحيفة بريطانية أن التفاصيل الاستخباراتية، كشفت عن أن معلومات “من بينها أوامر أولية لاعتقال خاشقجي وإعادته إلى السعودية لاستجوابه".
وفي السياق، قالت وزيرة الخارجية في حكومة الظل، إميلي ثورنبيري خلال جلسة مجلس العموم: “إذا صحت الادعاءات التي ترددت هذا الأسبوع، فسيكون ذلك أمرًا خطيرًا للغاية”.
وأضافت: “أن وزير خارجيتنا يقول حاليا إنه لا يعلم بتلك المؤامرة، فهل كانت أجهزة الاستخبارات على علم بها؟”.
وبعد صمت دام 18 يوما، أقرت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها إثر ما قالت إنه “شجار”، وأعلنت توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم، فيما لم تكشف عن مكان الجثة.

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