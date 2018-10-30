السجن 10 سنوات لعامل بتهمة قتل ابنته

30 أكتوبر 2018 - 09:54 م

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "عمر.أ.ع" بالسجن 10 سنوات لاتهامه بقتل ابنته هدير بدائرة قسم أول سوهاج.

ترجع أحداث القضية إلى عام 2013 بدائرة قسم أول سوهاج عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المتهم بغياب ابنته المجنى عليها وتلقيه اتصالا من مجهول يطلب فدية لإعادتها إليه ثم أبلغ عن عثوره على جثتها مصابة بجرح قطعى بالرقبة بمنور مسكنه.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تبين أن والدها المبلغ هو مرتكب الواقعة بمعاونة صديق له يدعى "أحمد.ج" موظف بغرض إلصاق التهمة بشخص يدعى " جمال.ع" ميكانيكى لابتزازه وطلب منه مبلغ مالى للتنازل عن اتهامه.

وتمكن رجال الشرطة من ضبط المتهمين واعترفا بشرائهما 3 شرائح محمول والاتصال بأشقاء زوجة المتهم الأول لابتزازه مقابل دفع فدية لتحرير نجلة شقيقتهم، فيما اعترف الأب انه استدرج ابنته داخل مخزن خالى بالعقار ولما صرخت تخلص منها وقام بمنح صديقه قرطها الذهبى ليضعهما فى سيارة الميكانيكى لإلصاق التهمة به وتمت احالة المتهم الأول إلى محكمة الجنايات والذى اعترف بقتل ابنته والتى أصدرت قرارها السابق.