تنفيذ 1159 حكمًا وضبط 108 هاربين

30 أكتوبر 2018 - 09:37 م

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا ، لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية .

وتمكنت الحملة من تنفيذ 1159 حكمًا متنوعًا منها 717حكمًا جزئيا و59 حكم مستأنف و323 حكم غرامات ،57 حكم مخالفات و3هاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 10750 جنيه قيمة مخالفات وغرامات .

و تم التحفظ على المتهمين وتحررت المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية .



