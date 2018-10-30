تنفيذ 1159 حكمًا وضبط 108 هاربين

متابعات
شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا ، لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية .
وتمكنت الحملة من تنفيذ 1159 حكمًا متنوعًا منها 717حكمًا جزئيا و59 حكم مستأنف و323 حكم غرامات ،57 حكم مخالفات و3هاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 10750 جنيه قيمة مخالفات وغرامات .
و تم التحفظ على المتهمين وتحررت المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية .
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