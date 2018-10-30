وزير الداخلية يوجه بالحيادية في اختيار طلاب كلية الشرطة

30 أكتوبر 2018 - 09:34 م

تفقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، أعمال لجنة كشف الهيئة المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي المقبل.

وتابع الوزير أعمال اللجنة والمعايير المتبعة في اختيار الطلبة وأسلوب تطبيق تلك المعايير بما يحقق انتقاء أفضل العناصر للالتحاق بكلية الشرطة.

ووجه وزير الداخلية بأهمية تطبيق المعايير الموضوعية المجردة والحيادية التامة لانتقاء أفضل العناصر، لإعداد جيل قادر على حمل رسالة الأمن بما يساهم في تحقيق تطلعات وطموحات الجهاز الأمني، والانطلاق نحو تحقيق مزيد من الاستقرار والتقدم.

وناقش اللواء توفيق مجموعة من الطلبة المتقدمين للالتحاق بالكلية؛ للوقوف على تطلعاتهم المستقبلية للمشاركة في رسالة أمن البلاد، والذين أكدوا رغبتهم الصادقة في حماية الوطن والدفاع عن مقدراته وبناء مستقبله.



