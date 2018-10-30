  • الثلاثاء 30 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر11:48 م
بحث متقدم
ابو اسماعيل

أين ذهب «أولاد أبوإسماعيل»؟

المحاميين

اتجاه داخل «المحامين» لشطب المتهمين في قضايا إرهاب

بهاء ابو شقة

«الوفد»: لن نسمح باختراق الإخوان للحزب

خاشقجي

«مجمع الفقه الإسلامي» يؤيد السعودية في قضية «خاشقجي»

الفتيات أثناء التدخين داخل الفصل الدراسي

تدخين ورقص وألفاظ بذيئة لفتيات داخل مدرسة

سلمان العودة

تعرف على قرار المحكمة السعودية بشأن سلمان العودة

مرسي

مطالب متزايدة للإسلاميين بإسقاط «شرعية» مرسي

أمير قطر

أمير قطر يصدر أمرًا بشأن العمال الأجانب في بلاده

الملك سلمان

قرارات جديدة للحكومة السعودية.. تعرف عليها

الوادي المقدس..

وزير الداخلية يوجه بالحيادية في اختيار طلاب كلية الشرطة

قضايا وحوادث

وزير الداخلية
اللواء محمود توفيق

متابعات

أخبار متعلقة
#

العادلي يقف كالطاووس والينارجية بالسجن .. آية من آيات الله

#

"الداخلية" تقيم حفل زفاف لعروسين من دار الأيتام بدمنهور

#

ألمانيا توقف تدريب قوات حرس الحدود السعودية

#

بالفيديو.. الداخلية تتعادل مع دجلة 1/1

الداخلية

اختيار

كلية لشرطة

تفقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، أعمال لجنة كشف الهيئة المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي المقبل.

وتابع الوزير أعمال اللجنة والمعايير المتبعة في اختيار الطلبة وأسلوب تطبيق تلك المعايير بما يحقق انتقاء أفضل العناصر للالتحاق بكلية الشرطة.

ووجه وزير الداخلية بأهمية تطبيق المعايير الموضوعية المجردة والحيادية التامة لانتقاء أفضل العناصر، لإعداد جيل قادر على حمل رسالة الأمن بما يساهم في تحقيق تطلعات وطموحات الجهاز الأمني، والانطلاق نحو تحقيق مزيد من الاستقرار والتقدم.

وناقش اللواء توفيق مجموعة من الطلبة المتقدمين للالتحاق بالكلية؛ للوقوف على تطلعاتهم المستقبلية للمشاركة في رسالة أمن البلاد، والذين أكدوا رغبتهم الصادقة في حماية الوطن والدفاع عن مقدراته وبناء مستقبله.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المدارس.. عليها حارس!

محمود سلطان

ضرورة إعادة عجلة القيادة لمصر

فراج إسماعيل

الوادي المقدس..

حسام فتحي

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

الإلحاد في مصر.. والعالم!

د. حسام عقل

وأخيرا .. هل تنتصر الدماء؟

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» وزير الخارجية البريطاني يرفض الإجابة عن هذا السؤال
» إصابة قوية للنني مع أرسنال قد تبعده عن لقاء تونس
» رسالة مؤثرة من «حلا شيحة» لوالديها تثير الجدل
» "حزب الله" يطالب بتمثيل سني في حكومة الحريري
» وفاة وزير إسرائيلي متطرف بمرض السرطان
» السجن 3 سنوات للمتهمين في واقعة مقتل أطفال المريوطية
» "وليد سليمان" أفضل من "البلايلي" حسب إحصائيات "الكاف"
» مطاعم الوراق تتوقف عن بيع البطاطس بسبب الغلاء
» المصنفات تحرر 3 محاضر لـ«شيرين»وتمنع طرح ألبومها بالسوق
» أول تعليق من "شوبير" بعد الفوز بانتخابات اتحاد الكرة
» تجديد حبس أمل فتحي عضو حركة 6 أبريل 15 يومًا

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:50 ص

  • فجر

    04:49

  • شروق

    06:14

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:50

  • مغرب

    17:13

  • عشاء

    18:43

من الى
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك
محرر المصريون في احد المدارس