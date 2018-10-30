  • الثلاثاء 30 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر11:49 م
بحث متقدم
ابو اسماعيل

أين ذهب «أولاد أبوإسماعيل»؟

المحاميين

اتجاه داخل «المحامين» لشطب المتهمين في قضايا إرهاب

بهاء ابو شقة

«الوفد»: لن نسمح باختراق الإخوان للحزب

خاشقجي

«مجمع الفقه الإسلامي» يؤيد السعودية في قضية «خاشقجي»

الفتيات أثناء التدخين داخل الفصل الدراسي

تدخين ورقص وألفاظ بذيئة لفتيات داخل مدرسة

سلمان العودة

تعرف على قرار المحكمة السعودية بشأن سلمان العودة

مرسي

مطالب متزايدة للإسلاميين بإسقاط «شرعية» مرسي

أمير قطر

أمير قطر يصدر أمرًا بشأن العمال الأجانب في بلاده

الملك سلمان

قرارات جديدة للحكومة السعودية.. تعرف عليها

الوادي المقدس..

ضربة جديدة لريال مدريد بعد انضمام "فاران" لقائمة المصابين

الرياضة

فاران
فاران

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

سولاري: "ضرورة تغيير الوضع الراهن بعد كارثة الكلاسيكو"

#

"فيفا" يوجه صفعة لــ"الزمالك"

#

واشنطن توجه ضربة جديدة للفلسطينيين

#

بالدلائل .. ريال مدريد يحاول محو تاريخ "رونالدو"

برشلونة

ريال مدريد

الكلاسيكو

الليغا

تلقى ريال مدريد ضربة موجعة جديدة بعدما تأكد غياب المدافع رافييل فاران عن الفريق الملكي لعدة أسابيع بسبب الإصابة.

وتعرض فاران لإصابة عضلية في الشوط الأول من الكلاسيكو أمام برشلونة ليغادر المباراة بين الشوطين.

وكشفت صحيفة "ماركا" عن أن إصابة فاران في عضلة الفخذ الأيمن ستبعده عن الملاعب لمدة 3 أسابيع على الأقل.

وبذلك يجد سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد نفسه في مأزق بعد إصابة فاران وانضمامه لقائمة المصابين التي تضم أيضا مارسيلو وداني كارفاخال وباييخو.

وتولى سولاري تدريب ريال مدريد بشكل مؤقت بعد إقالة جولين لوبيتيجي الذي خسر أمام برشلونة في الكلاسيكو بنتيجة 5-1.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المدارس.. عليها حارس!

محمود سلطان

ضرورة إعادة عجلة القيادة لمصر

فراج إسماعيل

الوادي المقدس..

حسام فتحي

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

الإلحاد في مصر.. والعالم!

د. حسام عقل

وأخيرا .. هل تنتصر الدماء؟

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» وزير الخارجية البريطاني يرفض الإجابة عن هذا السؤال
» إصابة قوية للنني مع أرسنال قد تبعده عن لقاء تونس
» رسالة مؤثرة من «حلا شيحة» لوالديها تثير الجدل
» "حزب الله" يطالب بتمثيل سني في حكومة الحريري
» وفاة وزير إسرائيلي متطرف بمرض السرطان
» السجن 3 سنوات للمتهمين في واقعة مقتل أطفال المريوطية
» "وليد سليمان" أفضل من "البلايلي" حسب إحصائيات "الكاف"
» مطاعم الوراق تتوقف عن بيع البطاطس بسبب الغلاء
» المصنفات تحرر 3 محاضر لـ«شيرين»وتمنع طرح ألبومها بالسوق
» أول تعليق من "شوبير" بعد الفوز بانتخابات اتحاد الكرة
» تجديد حبس أمل فتحي عضو حركة 6 أبريل 15 يومًا

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:50 ص

  • فجر

    04:49

  • شروق

    06:14

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:50

  • مغرب

    17:13

  • عشاء

    18:43

من الى
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك
محرر المصريون في احد المدارس