قريبًا.. نتائج ملموسة لزيارة السيسي لألمانيا

30 أكتوبر 2018 - 09:24 م

أكد بدر عبدالعاطي، سفير مصر بألمانيا، أن هناك ترحيب ألماني غير مسبوق بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أن أن زيارة الرئيس لبرلين في 2017 دشنت علاقة شراكة حقيقية بدأت مصر في جني ثمارها.

وقال "عبدالعاطي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، إن زيارة الرئيس السيسي لألمانيا ناجحة بكل المقاييس، خاصة على مستوى استمرار التواصل مع كل دوائر صنع القرار.

وأضاف سفير مصر ببرلين: "هناك تطابق في الرؤى والمواقف، وبرلين أكدت تدعم برنامج الإصلاح الاقتصاد المصري"، مؤكدا أن المواطن المصري سيشعر بنتائج ملموسة للقاء الرئيس السيسي مع ممثلي الشركات الألمانية قريبا.