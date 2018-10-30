  • الثلاثاء 30 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر02:37 م
بحث متقدم
الحركة الإسلامية توافق علي ضم الشيوعيين لأهل القبلة

الحركة الإسلامية توافق على ضم الشيوعيين لأهل القبلة

الجارديان: أردوغان يمتلك الكثير لإحراج "بن سلمان"

الجارديان: أردوغان يمتلك الكثير لإحراج "بن سلمان"

السيسي

«السيسي» بجوار «السبسي» في مجموعة العشرين

ابو ريدة

"إنتوا فاشلين".. تشعل "خناقة" بين "عريبى" و"أبو ريدة"

مجلس الدولة ينفي إصدار حكم يلزم الأزهر بتنقيح" البخاري"

مجلس الدولة ينفى إصدار حكم يلزم الأزهر بتنقيح "البخاري"

الزمالك

إجبار لاعبى الزمالك على ارتداء قميص بصورة رئيس النادي

أردوغان : هذه هي تفاصيل محاولة الاغتيال في أغسطس الماضي

أردوغان: هناك مسرحية لإنقاذ شخص ما بقضية "خاشقجى"

الكرة

اشتباكات بالأيدي فى "عمومية اتحاد الكرة"

انتقام إثيوبي.. سد جديد على نهر النيل يهدد مصر

إثيوبيا تفتتح سدا جديدا عند منبع نهر النيل

تونس

تفاصيل جديدة عن «انتحارية» تونس

برلمانى: الزيارة المكثفة للرئيس أعادت لمصر مكانتها الدولية

آخر الأخبار

برلماني
النائب سليمان العميرى عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

أول تعليق من ميلانيا ترامب بعد زيارة مصر.. هذا ما قالته

#

بالفيديو.. كواليس زيارة الرئيس الأولى لأوزبكستان

#

الكويت والصين والشراكة الاستراتيجية

#

فرنسا تنفي تصريحات "ترامب" بشأن الإرهابيين في باريس

قال النائب سليمان العميرى، عضو  مجلس النواب عن محافظة مطروح، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لألمانيا للمشاركة فى أعمال القمة المصغرة للقادة الأفارقة مهمة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعلى مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، وأنها تعد خطوة كبيرة في سبيل تعزيز التعاون الاقتصادى بين أفريقيا وأوروبا.

وأكد العميري فى تصريحات صحفية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وضع مصر فى مسارها الصحيح فى إدارة العلاقات الخارجية وأعاد للدولة هيبتها، وأصبحت مصر قوة إقليمية كبيرة ومؤثرة ولها ثقل ووزن وحيثية دولية، وذلك كله بفضل تحركات القيادة السياسية الخارجية منذ وصوله لسدة الحكم.

 وشدد النائب، على أن الزيارات المكثفة أسهمت فى تغير الموقف لدى المسئولين بألمانيا، وأن ألمانيا أصبحت صديق بفضل السياسات المصرية ومن ناحيه ما يخص التطور الاقتصادى وحصار الإرهاب ودور مصر فى القضايا الاقليمية وحماية الحريات، مؤكدا أن ملف الهجرة غير الشرعية هام جدا بالنسبة للشعب الألمانى كما ان أنجيلا ميركل ترغب فى الاستفادة بما تبذله الحكومة المصرية لمواجهة هذا الأمر الذى يمثل أزمة كبيرة وتريد التخلص منها فى أسرع وقت ممكن.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المدارس.. عليها حارس!

محمود سلطان

ضرورة إعادة عجلة القيادة لمصر

فراج إسماعيل

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

الإلحاد في مصر.. والعالم!

د. حسام عقل

الشيخ الباقوري .. مواقف في إنكار البدع والمحدثات

د. عبد الآخر حماد

وأخيرا .. هل تنتصر الدماء؟

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» مفتى الجمهورية السابق يطالب بمنع حفلة للمثليين
» «الأهلي» في صدارة الأندية الأفريقية وهذا ترتيب «الزمالك»
» الأرض تخسر 60% من حيواناتها البرية خلال 44 عامًا
» نهاية علاج السرطان بـ"الكيماوي"
» فى ولاية «إندونيسيا».. جلد شاب وفتاة لهذا السبب
» مأساة كروية تهز البرازيل.. مقتل نجم ساو باولو والتمثيل بجثته
» خبير عالمى فى جراحة العمود الفقرى بمستشفى المنصورة العسكرى
» عامل يتزوج فتاة اعتدى عليها جنسيًا.. والنيابة تخلى سبيله
» شاهد.. طفلة أيرلندية تقلد "صلاح" احتفالاً بـ"الهالوين"
» بيان سعودى بشأن العثور على جثتى مواطنيها في أمريكا
» تلميذان يمزقان جسد زميلهما داخل مدرسة فى البحيرة

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • عصر

    02:50 م

  • فجر

    04:49

  • شروق

    06:14

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:50

  • مغرب

    17:13

  • عشاء

    18:43

من الى
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك
محرر المصريون في احد المدارس