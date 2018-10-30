برلمانى: الزيارة المكثفة للرئيس أعادت لمصر مكانتها الدولية

30 أكتوبر 2018 - 02:17 م

قال النائب سليمان العميرى، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لألمانيا للمشاركة فى أعمال القمة المصغرة للقادة الأفارقة مهمة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعلى مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، وأنها تعد خطوة كبيرة في سبيل تعزيز التعاون الاقتصادى بين أفريقيا وأوروبا.

وأكد العميري فى تصريحات صحفية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وضع مصر فى مسارها الصحيح فى إدارة العلاقات الخارجية وأعاد للدولة هيبتها، وأصبحت مصر قوة إقليمية كبيرة ومؤثرة ولها ثقل ووزن وحيثية دولية، وذلك كله بفضل تحركات القيادة السياسية الخارجية منذ وصوله لسدة الحكم.

وشدد النائب، على أن الزيارات المكثفة أسهمت فى تغير الموقف لدى المسئولين بألمانيا، وأن ألمانيا أصبحت صديق بفضل السياسات المصرية ومن ناحيه ما يخص التطور الاقتصادى وحصار الإرهاب ودور مصر فى القضايا الاقليمية وحماية الحريات، مؤكدا أن ملف الهجرة غير الشرعية هام جدا بالنسبة للشعب الألمانى كما ان أنجيلا ميركل ترغب فى الاستفادة بما تبذله الحكومة المصرية لمواجهة هذا الأمر الذى يمثل أزمة كبيرة وتريد التخلص منها فى أسرع وقت ممكن.