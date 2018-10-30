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«ترامب»: سأصدر أمرًا بإلغاء منح الجنسية الأمريكية للمواليد الجدد

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عمرو محمد-متابعات

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الرئيس السيسي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيصدر أمرًا تنفيذيًا بإلغاء منح الجنسية للأطفال المولودين على أراضي الولايات المتحدة.

وأكد في مقابلة صحفية بجريدة «Axios on HBO »، "إنه لطالما اعتقد أن اتخاذ مثل هذا القرار يتطلب تعديلاً دستوريًا، لكنه اكتشف أنه من الممكن للرئيس أن يصدر أمرًا تنفيذيًا بهذا الشأن.

وأضاف: «لطالما قيل لي إنني أحتاج تعديلاً دستوريًا لهذا، لكن خمن ماذا!، لا أحتاج لذلك»، لافتا إلى أنه عرض الأمر بالفعل على مستشاريه.

وتابع: «نحن البلد الوحيد في العالم الذي يأتي إليه شخص وينجب طفلا، ويصبح الطفل مواطنا أمريكيا لمدة 85 عاما، بكل المزايا التي تأتي مع الجنسية»، إنه أمر سخيف ويجب أن ينتهي».

ولم يكشف ترامب عن خطته، إلا أنه قال إنها «قيد التنفيذ وسوف تحدث».

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