الأمير «هاري» يحقق حلم فتاة نيوزيلندية

30 أكتوبر 2018 - 01:59 م

التقى الأمير البريطاني «هاري» وزوجته «ميجان» عددا من الشباب الجامعي بأحد المقاهي الشهيرة بالعاصمة النيوزيلندية "ويلينجتون".

ووفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وعد دوق "ساسكس" فتاة شابة تحمل شهادتين جامعيتين في التجارة وعلم النفس، بوظيفة لائقة بإحدى منظمات التوعة ضد الأمراض النفسية والعقلية، والتي يرعاها "هاري" وميجان"، بعد التخرج.

وصرحت الفتاة "كيندي"، بأن حديثها الشغوف عن دراستها الجامعية والمعاناة التي مرت بها خلال مرضها النفسي أتت ثمارها بعد أن عرض عليها الأمير هاري وظيفة أحلامها ووعدها بتعجيل تعيينها بعد التخرج.





وتطرق "هاري" في حديثه مع الشباب الجامعي إلى المعاناة التي خاضها بعد سنوات من إصابته بإكتئاب مزمن نتج عن وفاة والدته الأمير "ديانا" في حادث سير مأساوي بالعاصمة الفرنسية "باريس"، أودى بحياتها ويتم "هاري" بينما كان لايزال في الـ 12 من عمره.