  • الثلاثاء 30 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر02:37 م
بحث متقدم
الحركة الإسلامية توافق علي ضم الشيوعيين لأهل القبلة

الحركة الإسلامية توافق على ضم الشيوعيين لأهل القبلة

الجارديان: أردوغان يمتلك الكثير لإحراج "بن سلمان"

الجارديان: أردوغان يمتلك الكثير لإحراج "بن سلمان"

السيسي

«السيسي» بجوار «السبسي» في مجموعة العشرين

ابو ريدة

"إنتوا فاشلين".. تشعل "خناقة" بين "عريبى" و"أبو ريدة"

مجلس الدولة ينفي إصدار حكم يلزم الأزهر بتنقيح" البخاري"

مجلس الدولة ينفى إصدار حكم يلزم الأزهر بتنقيح "البخاري"

الزمالك

إجبار لاعبى الزمالك على ارتداء قميص بصورة رئيس النادي

أردوغان : هذه هي تفاصيل محاولة الاغتيال في أغسطس الماضي

أردوغان: هناك مسرحية لإنقاذ شخص ما بقضية "خاشقجى"

الكرة

اشتباكات بالأيدي فى "عمومية اتحاد الكرة"

انتقام إثيوبي.. سد جديد على نهر النيل يهدد مصر

إثيوبيا تفتتح سدا جديدا عند منبع نهر النيل

تونس

تفاصيل جديدة عن «انتحارية» تونس

بعد التوصل لـ"كود قاتل"..

نهاية علاج السرطان بـ"الكيماوي"

صحة وتغذية

مرضي السرطان
مرضي السرطان

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

السيسى: ثورة يناير علاج خاطئ لتشخيص خاطئ

#

الكشف عن علاج جديد للسرطان عن طريق "الغنغرينا"

#

اكتشاف «كائن بحري» قادر على معالجة «السرطان»

#

10 ساعات داخل حقيبة رحلة الموت لمهاجر غير شرعي

اكتشف باحثو جامعة نورث وسترن بولاية Illinois، أن كل خلية في جسم الإنسان تحتوي على "كود قاتل" يمكن أن يتسبب في تدميرها ذاتيا، ويمكن الاستفادة من ذلك في مكافحة السرطان.

وبالتحديد، يتوقع الباحثون أن يتم تشجيع الأورام الخبيثة على "الانتحار"، دون ضخ مواد كيميائية سامة في الجسم تُستخدم حاليا في علاج السرطان، ما يعني إمكانية وضع نهاية لجولات قاسية من العلاج الكيميائي.

وحالما يشعر "حراس" الخلية بأنها تتحول إلى سرطانية، فإن هذا يفعّل "كود القتل" لتدميرها ذاتيا.

ويقدر الباحثون أن الأجزاء المتضمنة في أحماض ريبونوكلييك RNAs ، تتطور منذ أكثر من 800 مليون سنة لحماية الجسم من الأمراض.

ومع ذلك، في حين أنها بالفعل ناجحة إلى حد ما، فإنها لا تستطيع دائما التصدي للأورام العدوانية.

والآن، بعد معرفة "كود القتل"، يمكن للباحثين إطلاق الآلية الجديدة دون الاضطرار إلى استخدام العلاج الكيميائي، وبدون العبث بالجينوم، وفقا لما قاله المعد الرئيسي، توماس سبايس.

وأضاف موضحا: "يمكننا استخدام الـ RNAs الصغيرة مباشرة، وإدخالها في الخلايا وإطلاق شيفرة القتل. لم يكن هدفي هو التوصل إلى مادة سامة صناعية جديدة، كنت أرغب في اتباع (قيادة) الطبيعة والاستفادة من الآلية التي صممتها الطبيعة".

وأوضح سبايس أنه استنادا إلى ما تعلمناه في الدراسة المنشورة في مجلة Nature Communications ، يمكننا الآن تصميم RNAs ميكروية صناعية، أقوى بكثير في قتل الخلايا السرطانية حتى من تلك التي طورتها الطبيعة.

ومع ذلك، شدد على أن العلاج المطور المحتمل بعيد عن التطبيق لسنوات عديدة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المدارس.. عليها حارس!

محمود سلطان

ضرورة إعادة عجلة القيادة لمصر

فراج إسماعيل

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

الإلحاد في مصر.. والعالم!

د. حسام عقل

الشيخ الباقوري .. مواقف في إنكار البدع والمحدثات

د. عبد الآخر حماد

وأخيرا .. هل تنتصر الدماء؟

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» مفتى الجمهورية السابق يطالب بمنع حفلة للمثليين
» «الأهلي» في صدارة الأندية الأفريقية وهذا ترتيب «الزمالك»
» الأرض تخسر 60% من حيواناتها البرية خلال 44 عامًا
» نهاية علاج السرطان بـ"الكيماوي"
» فى ولاية «إندونيسيا».. جلد شاب وفتاة لهذا السبب
» مأساة كروية تهز البرازيل.. مقتل نجم ساو باولو والتمثيل بجثته
» خبير عالمى فى جراحة العمود الفقرى بمستشفى المنصورة العسكرى
» عامل يتزوج فتاة اعتدى عليها جنسيًا.. والنيابة تخلى سبيله
» شاهد.. طفلة أيرلندية تقلد "صلاح" احتفالاً بـ"الهالوين"
» بيان سعودى بشأن العثور على جثتى مواطنيها في أمريكا
» تلميذان يمزقان جسد زميلهما داخل مدرسة فى البحيرة

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • عصر

    02:50 م

  • فجر

    04:49

  • شروق

    06:14

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:50

  • مغرب

    17:13

  • عشاء

    18:43

من الى
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك
محرر المصريون في احد المدارس