» الأرض تخسر 60% من حيواناتها البرية خلال 44 عامًا

30 أكتوبر 2018 - 01:42 م

كشف مدير الصندوق العالمي للطبيعة، عن أن الأرض خسرت نحو 60% من حيواناتها البرية خلال عام 1970 حتى 2014 بسبب ضغط الأنشطة البشرية.

وقال مدير الصندوق ماركو لامبرتيني: "أن الحفاظ على الطبيعة لا يعني حماية النمور وحيوانات الباندا والحيتان التي نحبها، فالمسألة أوسع نطاقا بكثير، إذ لا مستقبل سليما ومزدهرًا للإنسان على كوكب اختلّ مناخه واستنزفت محيطاته وتدهورت أراضيه وأفرغت غاباته، على كوكب جُرِّد بكلّ بساطة من تنوعه الحيوي".

ويطال انحسار الثروة الحيوانية الكوكب برمته وتشتد وطأته في بعض المناطق، كتلك المدارية، بحسب ما جاء في النسخة الثانية عشرة من تقرير "كوكب حيّ" التي نشرت الثلاثاء والقائمة على تتبّع 16700 نوع (4 آلاف فئة ).

وكانت النسخة العاشرة من هذا التقرير قد كشفت عن تراجع بنسبة 52 % بين 1970 و2010. ويعزى هذا التدهور المتواصل إلى خسارة المواطن الطبيعية والزراعة المكثفة والأنشطة المنجمية والتنمية الحضرية، وهي كلّها تتسبب بإزالة الغابات واستنفاد الأراضي وتحريف استخدامها .