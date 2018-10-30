الجارديان: أردوغان يمتلك الكثير لإحراج "بن سلمان"

30 أكتوبر 2018 - 01:39 م

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن الأمر بدا جليًا بعد لقاء المدعي العام التركي عرفان فيدان مع نظيره السعودي سعود المعجب، وهو أن تركيا رفضت تقديم كل الأدلة التي تمتلكها على تورط المملكة في عملية اغتيال خاشقجي.

وأضافت الصحيفة أن انعدام الثقة بين الجانبين انعكس على مدة الاجتماع الذي لم يتعد 75 دقيقة، منوهة بأن لقاء النائب "المعجب" مع "فيدان" بشأن تبادل المعلومات حول مقتل الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي لم يكن بالمستوى المطلوب.

وأوضحت في تحقيق لها "أن تركيا رفضت تقديم كل الأدلة التي تمتلكها على تورط المملكة في عملية اغتيال خاشقجي"، مضيفة أن انعدام الثقة بين الجانبين انعكس على مدة الاجتماع.

وأشارت الصحيفة إلى أن المسئولين الأتراك كانوا يسعون للحصول على معلومات من الجانب السعودي حول موقع جثمان خاشقجي أو هوية المتعاون التركي الذي قالت الرياض إنه تسلم الجثمان للتخلص منه علاوة على تطورات التحقيقات الجارية مع المتهمين في السعودية.

وتابعت في تحقيقها: أن الدول الغربية تعتقد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ما زال يمتلك الكثير من الأدلة التي يمكنه أن يستخدمها لوضع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مأزق خطير.

كما نقلت عن وسائل إعلام تركية مقربة من الحكومة تأكيدها أن الحكومة ستنشر تسجيلات لعملية قتل "خاشقجي" داخل السفارة والتي أجرى فريق القتل خلالها 4 اتصالات هاتفية بمكتب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وكان مصدر في مكتب المدعي العام التركي قد أكد أن الاجتماع مع المدعي العام السعودي بشأن قضية خاشقجي لم يكن مرضيًا، ولم يقدم إفادات 18 متهمًا كما كنا ننتظر.