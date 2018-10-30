» «الأهلي» في صدارة الأندية الأفريقية وهذا ترتيب «الزمالك»

30 أكتوبر 2018 - 01:31 م

أظهرت نتيجة تصنيف الأندية الأفريقية لشهر أكتوبر احتلال النادي الأهلي صدارة التصنيف، بعدما تأهل للدور النهائي للبطولة الأفريقية.

في الوقت الذي جاء فيه الطرف الثاني في النهائي الأفريقي الترجي التونسي في المركز الثاني "الوصافة"، فيما جاء نادي الزمالك بالمركز الـ 15 نظرًا لابتعاده عن الأدوار النهائية في البطولات الأفريقية خلال الفترة الأخيرة.

وجاء الإسماعيلي في المركز الـ21 والمصري الـ22، وسموحة الـ34، والمقاصة الـ43 وإنبي الـ45.

وتأتي القائمة كالآتي: الأهلي المصري، الترجي التونسي، مازيمبي الكونغولي، فيتا كلوب الكونغولي، المريخ السوداني، النجم الساحلي التونسي، الهلال السوداني، الصفاقسي التونسي، الوداد المغربي، أول أغسطس الانجولي، ديناموز زيمبابوي، ماميلودي صن دوانز الجنوب أفريقي، القطن الكاميروني، ريكرياتيفو الأنجولي، الزمالك المصري، الملعب المالي، الرجاء المغربي.