15 نوفمبر.. استئناف شبكة تبادل الزوجات بعين شمس على حبسهم

30 أكتوبر 2018 - 01:22 م

حددت محكمة جنح مستأنف عين شمس، جلسة 15 نوفمبر لنظر استئناف عامل وزوجته على حكم حبسهما عام و3 سنوات بتهمة إنشاء شبكة لتبادل الزوجات.

كانت محكمة جنح عين شمس، قضت الإثنين بحبس عامل 3 سنوات وزوجته عام بتهمة ممارسة الفجور، كانت قد وجهت النيابة إلى المتهمين تهمة التحريض على الفسق والفجور وممارسة البغاء.

وردت معلومات إلى إدارة التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية، تفيد قيام عامل بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يعرض فيها صورًا لزوجته بأوضاع مخلة بالآداب، ويعرض على راغبى المتعة الحرام بتبادل زوجته مع زوجاتهم، ودلت التحريات صحة المعلومات

عقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.