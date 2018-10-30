الجمارك المصرية تشارك بدورة التعاون الاقتصادى والفنى فى أوكرانيا

30 أكتوبر 2018 - 01:19 م

يشارك كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية، فى اجتماعات الدورة السابعة المصرية الأوكرانية للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى، والمقرر عقدها فى العاصمة الأوكرانية كييف خلال الفترة من غدٍ 31 أكتوبر حتى 2 نوفمبر 2018 متوجهًا إلى أوكرانيا.

وتتناول اجتماعات اللجنة المصرية الأوكرانية المشتركة، سبل تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك وأوجه التعاون الجمركي بين البلدين، والإعداد لتوقيع اتفاق تعاون إدارى بين البلدين، وبروتوكول تعاون لأغراض القيمة الجمركية، والتنسيق بين مصر وأوكرانيا ما يعود بالنفع على تنمية الاستثمارات بين البلدين.

كما تناقش سبل دفع وتنمية حركة التبادل التجارى بين البلدين، ونفاذ الصادرات المصرية للسوق الأوكرانية، خاصة أن حجم التجارة الحالى لا يعكس الإمكانيات الضخمة للبلدين، ويتولى رئاسة هذه اللجنة على المستوى الوزاري من مصر الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار .