  • الثلاثاء 30 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر02:37 م
بحث متقدم
الحركة الإسلامية توافق علي ضم الشيوعيين لأهل القبلة

الحركة الإسلامية توافق على ضم الشيوعيين لأهل القبلة

الجارديان: أردوغان يمتلك الكثير لإحراج "بن سلمان"

الجارديان: أردوغان يمتلك الكثير لإحراج "بن سلمان"

السيسي

«السيسي» بجوار «السبسي» في مجموعة العشرين

ابو ريدة

"إنتوا فاشلين".. تشعل "خناقة" بين "عريبى" و"أبو ريدة"

مجلس الدولة ينفي إصدار حكم يلزم الأزهر بتنقيح" البخاري"

مجلس الدولة ينفى إصدار حكم يلزم الأزهر بتنقيح "البخاري"

الزمالك

إجبار لاعبى الزمالك على ارتداء قميص بصورة رئيس النادي

أردوغان : هذه هي تفاصيل محاولة الاغتيال في أغسطس الماضي

أردوغان: هناك مسرحية لإنقاذ شخص ما بقضية "خاشقجى"

الكرة

اشتباكات بالأيدي فى "عمومية اتحاد الكرة"

انتقام إثيوبي.. سد جديد على نهر النيل يهدد مصر

إثيوبيا تفتتح سدا جديدا عند منبع نهر النيل

تونس

تفاصيل جديدة عن «انتحارية» تونس

بالفيديو:

فى ولاية «إندونيسيا».. جلد شاب وفتاة لهذا السبب

آخر الأخبار

جلد شاب وفتاة
جلد شاب وفتاة

منار شديد

أخبار متعلقة
#

أمن المنيا يكشف غموض مقتل شاب بطلق ناري

#

عامل يعاكس فتاة ويقتل شقيقها في كرداسة

#

شاب يغتصب فتاة رفض أهلها زواجهما بالمرج

#

مقتل شاب في خصومة ثأرية بالصف

مصر

اوكرانيا

مصلحة الجمارك المصرية

عاقبت السلطات الإندونيسية في إقليم "باندا إتشية" شاب وفتاة بسبب جلوسهما معا في خلوة دون أن تجمعهما صلة قرابة .   

ووفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل "البريطانية تم  تنفيذ عقوبة الجلد 25 مرة بالعصا في أحد الأماكن العامة علي فتاة ، تبلغ من العمر 21عاما، وشاب بسبب جلوسهما سويا، تنفيذا للشريعة الإسلامية.  

حيث تجمع مئات المواطنين خارج مسجد بإندونيسيا لمشاهدة الفتاة وهي تصرخ من شدة ضربها بالعصا هي وزميلها لخروجهما معًا دون أن تجمعهما علاقة شرعية تسمح لهم بذلك.

جدير بالذكر أن القانون الإندونيسي يمنع اقتراب أو وجود أي علاقة بين أي سيدة ورجل لا توجد بينهما أي علاقة قرابة، وإذا حدث ذلك يتم معاقبتهم بالجلد أمام الجميع، ليس ذلك فحسب لكنه يعاقب أيضًا الأشخاص الذين يتناولون الكحول أو الشواذ.

وتعتبر "باندا اتشيه" المقاطعة الوحيدة التي يتم فيها تنفيذ الشريعة الإسلامية بالكامل في إندونيسيا كونها تضم أكبر عدد من المسلمين في العالم والذي يصل إلى 225 مليون مسلم



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المدارس.. عليها حارس!

محمود سلطان

ضرورة إعادة عجلة القيادة لمصر

فراج إسماعيل

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

الإلحاد في مصر.. والعالم!

د. حسام عقل

الشيخ الباقوري .. مواقف في إنكار البدع والمحدثات

د. عبد الآخر حماد

وأخيرا .. هل تنتصر الدماء؟

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» مفتى الجمهورية السابق يطالب بمنع حفلة للمثليين
» «الأهلي» في صدارة الأندية الأفريقية وهذا ترتيب «الزمالك»
» الأرض تخسر 60% من حيواناتها البرية خلال 44 عامًا
» نهاية علاج السرطان بـ"الكيماوي"
» فى ولاية «إندونيسيا».. جلد شاب وفتاة لهذا السبب
» مأساة كروية تهز البرازيل.. مقتل نجم ساو باولو والتمثيل بجثته
» خبير عالمى فى جراحة العمود الفقرى بمستشفى المنصورة العسكرى
» عامل يتزوج فتاة اعتدى عليها جنسيًا.. والنيابة تخلى سبيله
» شاهد.. طفلة أيرلندية تقلد "صلاح" احتفالاً بـ"الهالوين"
» بيان سعودى بشأن العثور على جثتى مواطنيها في أمريكا
» تلميذان يمزقان جسد زميلهما داخل مدرسة فى البحيرة

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • عصر

    02:50 م

  • فجر

    04:49

  • شروق

    06:14

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:50

  • مغرب

    17:13

  • عشاء

    18:43

من الى
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك
محرر المصريون في احد المدارس