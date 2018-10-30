» فى ولاية «إندونيسيا».. جلد شاب وفتاة لهذا السبب

30 أكتوبر 2018 - 01:09 م

عاقبت السلطات الإندونيسية في إقليم "باندا إتشية" شاب وفتاة بسبب جلوسهما معا في خلوة دون أن تجمعهما صلة قرابة .

ووفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل "البريطانية تم تنفيذ عقوبة الجلد 25 مرة بالعصا في أحد الأماكن العامة علي فتاة ، تبلغ من العمر 21عاما، وشاب بسبب جلوسهما سويا، تنفيذا للشريعة الإسلامية.





حيث تجمع مئات المواطنين خارج مسجد بإندونيسيا لمشاهدة الفتاة وهي تصرخ من شدة ضربها بالعصا هي وزميلها لخروجهما معًا دون أن تجمعهما علاقة شرعية تسمح لهم بذلك.





جدير بالذكر أن القانون الإندونيسي يمنع اقتراب أو وجود أي علاقة بين أي سيدة ورجل لا توجد بينهما أي علاقة قرابة، وإذا حدث ذلك يتم معاقبتهم بالجلد أمام الجميع، ليس ذلك فحسب لكنه يعاقب أيضًا الأشخاص الذين يتناولون الكحول أو الشواذ.



