  • الثلاثاء 30 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر08:56 ص
بحث متقدم
أرشيفية

تعرف على آخر طلب لقاتل والدته من أجل 200 جنيه قبل إعدامه

إيمان العاصي

إيمان العاصي: هذه حقيقة علاقتي بـ"الماسونية"

مدرس يعتدي على الطلاب

شاهد .. فيديو صادم لمدرس يضرب الطلاب: يا ابن الـ"...."

الإعلام المصري

بدر: مفاجآت ستحدث لأسماء إعلامية كبيرة خلال أسابيع

خطيبة الصحفى جمال خاشقجى

تصريحات نارية لخطيبة "خاشقجي".. هذا ما قالته

محمد صلاح

طفلة أيرلندية تفاجئ محمد صلاح بهذا الأمر

عمرو أديب

"أديب" يطالب بهذا الأمر الخطير بشأن "الإخوان"

النجار

"الاستعلامات" تفجر مفاجأة مدوية عن مصطفى النجار

شعار جماعة الإخوان

لهذه الأسباب.. الانتماء لـ«الإخوان» «مُخل بالشرف»

مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

رفع الدعم عن الخبز 3 سنوات يحل أزمة الصرف

معلومات مثيرة عن الفتاة التي فجرت نفسها بـ"تونس"

عرب وعالم

الانتحارية التونسية
الانتحارية التونسية

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

الكشف عن الـ"خيانة" التي أدت لرحيل رونالدو من مدريد

#

فتاة صورة «مبارك» تفجر مفاجأة عن كواليسها

#

أديب يكشف معلومة خطيرة عن السيناتور ماكين

#

موقف صادم من أسرة صاحبة فيديو التحرش بالتجمع الخامس

تفجير انتحاري بتونس

انتحارية تونسية

كشف سفيان السليطي - المتحدث باسم المحكمة الإبتدائية والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس - تفاصيل جديدة عن الفتاة التي فجرت نفسها في دورية أمنية بشارع الحبيب بورقيبة ، مؤكدًا أن عمرها 30 سنة.

وأوضح في تصريحات صحفية نقلتها وكالة تونس لأفريقيا للانباء أنه جرى نقل جثة الانتحارية إلى مستشفى شارل نيكول، مشيرا إنها استعملت عبوة ناسفة تقليدية في تنفيذها الهجوم الإرهابي الذي أدى إلى إصابة 8 أشخاص بجروح.

ونوه إلى أن تلك المرأة من ولاية المهدية، ولديها شهادة جامعية في اللغة الإنجليزية، موضحا أنه جرى اعتقال أفراد  من عائلتها للتحقيق معهم. 

وفي نفس السياق ذكر مصدر لوكالة تونس لأفريقيا إلى أن تلك الفتاة غادرت مدينتها إلى العاصمة يوم السبت، بعد أقنعت عائلتها أنها ذاهبة إلى هناك للبحث عن عمل. 

وأوضح  أن النيابة العمومية بالقطب عهدت للوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الارهاب، التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني بالقرجاني بالبحث في عملية التفجير الانتحاري، مضيفا أن النيابة العمومية قامت بالاستماع إلى كافة المتضررين من أمنيين ومدنيين الذين تم نقلهم إلى المستشفى العسكري ومستشفى الحبيب ثامر ومستشفى شارل نيكول بالعاصمة، ومستشفى الحروق والاصابات البليغة ببن عروس.

ونوه السليطي إلى أن أغلب المصابين غادروا المستشفيات التي نقلوا إليها، وأن إصاباتهم كانت بسيطة والعدد القليل الذي بقي منهم في المستشفى حالته مستقرة.  

من جانب آخر قال رئيس حزب جبهة إنقاذ تونس، منذر قفراش، أن منفذة العملية الإرهابية تدعى "منى قبلة أصيلة"، وأن والدها ينتمي إلى حركة النهضة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المدارس.. عليها حارس!

محمود سلطان

ضرورة إعادة عجلة القيادة لمصر

فراج إسماعيل

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

الإلحاد في مصر.. والعالم!

د. حسام عقل

الشيخ الباقوري .. مواقف في إنكار البدع والمحدثات

د. عبد الآخر حماد

وأخيرا .. هل تنتصر الدماء؟

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» خبير طيران يكشف مفاجأة عن سقوط الطائرة الإندونيسية المنكوبة
» معلومات مثيرة عن الفتاة التي فجرت نفسها بـ"تونس"
» لاعب يتقدم لخطبة حبيبته أثناء المباراة ليتفاجأ بمفاجأة غير سارة
» من الأرشيف .. أغرب قضية زنا بطلتها "الحاجة سوسن"
» مخرجة شهيرة تكشف معلومة لا تصدق عن مسلسلات رمضان 2019
» القبض على أدمن صفحة شهيرة لتحريضه الشباب على الانتحار
» "تويتر" يفكر جديا في حذف هذه الميزة
» حسام حسن يكشف حقيقة التعاقد مع "بيراميدز"
» "أديب": هذا ما فعله الإخوان بزيارة "السيسي" لـ"ألمانيا"
» واتساب يطرح ميزة جديدة مذهلة.. تعرف عليها
» صحيفة إيطالية تعلن خبرًا سارًا لـ«صلاح»

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • ظهر

    11:43 ص

  • فجر

    04:49

  • شروق

    06:14

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:50

  • مغرب

    17:13

  • عشاء

    18:43

من الى
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك
محرر المصريون في احد المدارس