تعرف على آخر طلب لقاتل والدته من أجل 200 جنيه قبل إعدامه

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الإعدام

يقتل والدته من أجل 200 جنيه

قضت محكمة جنايات القاهرة، الإثنين، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، بمعاقبة المتهم "وائل.م" 29 سنة بالإعدام شنقا بعد ثبوت قيامه بقتله والدته المسنة وسرقة مصوغاتها فضلًا عن 200 جنيه .

وهتف المتهم في المحكمة عقب الحكم عليه قائلًا: "أنا نفسي بس تسامحني قبل ما أموت".

وكان المدان أقدم على ضرب والدته المسنة حميدة .أ (83 سنة) بمنطقة المطرية بعد رفضها إعطائه نقودها التي تستخدمها في شراء علاجها ، ووقتها تدخل الجيران إلا أن الأم رفضت تدخلهم وقالت : "أنا ونجلي أحرار مع بعض" .. وبعدها بأسبوع عاد الابن لطلب المال من والدته فأكدت نفاده على العلاج فما كان منه سوى أن طعنها في رقبتها ثم نزع قرطها الذهبي و200 جنيه فر هاربًا .

تم العثور على جثة الأم وأقر أحد الجيران برؤيته الابن يفر هاربًا في ميعاد مقارب لذلك الذي حدثت به الجريمة .. تم القبض على المتهم واعترف بجريمته وأحيل للمحكمة التي قضت بإعدامه.

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