» من الأرشيف .. أغرب قضية زنا بطلتها "الحاجة سوسن"

30 أكتوبر 2018 - 07:23 ص

يحتوي أرشيف الصحف المصرية على العديد من الوقائع العجيبة ، كان أبرزها قصة العامل البسيط وحيد (44 سنة) و زوجته سوسن التي خدعته لمدة 15 سنة ولم يشك فيها لحظة حتى تم اكتشاف جرائمها الشنعاء بمصادفة لا تحدث إلا في الأفلام الهندية.



بدأت القصة حين ذهب "وحيد" إلى وكيل نيابة العمرانية ، وشرع يحكي له - والدموع في عينيه - أسباب اتهامه لزوجته بممارسة الزنا .



وقال "وحيد" : "لست أبكي عليها وإنما أبكي على خمسة عشر عامًا هي عمر زواجنا عشتها كلها مخدوعًا .. كانت في نظري - حتى آخر لحظة - مثالًا للزوجة المطيعة الحنون التي تعرف كيف تسعد زوجها".



الصدفة وحدها كشفت خداع المرأة لزوجها، فبعد أن ذهبت لمقابلة أحد الشباب لقضاء الليلة سويًا برفقة أصدقائه، اختلفت معه ونشبت بينهما مشادة كلامية انتهت بالضرب، ليشاهدها أحد أقارب زوجها وهي تنهال على الشاب بالضرب، فتدخل لفض المشاجرة، لينكشف سرها، حيث فضحها الشاب وأخبره بأنها مشهورة في المنطقة باسم "الحاجة" وتمارس الرذيلة، غير أنه أخبره بوجود عدة علامات مميزة في جسدها منها وجود سبع غرز في جسدها إثر عملية جراحية، بحسب ما نشرته جريدة "الدستور" في عددها الصادر بتاريخ 1 يونيو 1997.

فما كان من الزوجة الخائنة إلا أن تهرب تاركة أطفالها الصغار، واللذين رووا أيضًا لوالدهم بأنها كانت تأخذهم كل يوم أثناء غيابه في العمل وتذهب بهم إلى شقق في الهرم والمريوطية، وتختفي في إحدى الحجرات مع رجل، لتجلب لهم اللعب والهدايا عقب هذه المشاوير وتخبرهم بأنها من عملها.

وحرر الزوج محضرًا ضد زوجته اتهمها بممارسة الرذيلة طيلة مدة زواجهما وأمرت النيابة العامة بضبط الزوجة الهاربة"