إيمان العاصي: هذه حقيقة علاقتي بـ"الماسونية"

30 أكتوبر 2018 - 07:01 ص

استنكرت الفنانة إيمان العاصي اتهام رواد مواقع التواصل الاجتماعي لها بـ"الماسونية" ، مؤكدة أن هذه ادعاءات غير حقيقية .



وقالت "العاصي" في حدثي تلفزيوني مع قناة "ONET" : "اللبس جاء من الوشم المرسوم على ذراعي والذي فسره بعض المتابعين على اعتبار أنه دعوة للماسونية ، بينما الوشم الخاص بي يحتوي على اسم ابنتي (ريتاج) فضلًا عن حرف (Y) يشير إلى أن ابنتي هي تاج رأسي ".



وأضافت: "أما بالنسبة للمثلث المرسوم في الوشم فهو خاص ببرج العذراء الذي انتمي له وهو يشير لرمز الأرض داخل المثلث ومحتوياتها" .. مضيفة: "الأمر لا علاقة له بالماسونية لا من قريب ولا من بعيد".

