إيمان العاصي: هذه حقيقة علاقتي بـ"الماسونية"

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الماسونية

إيمان العاصي

استنكرت الفنانة إيمان العاصي اتهام رواد مواقع التواصل الاجتماعي لها بـ"الماسونية" ، مؤكدة أن هذه ادعاءات غير حقيقية .

وقالت "العاصي" في حدثي تلفزيوني مع قناة "ONET" : "اللبس جاء من الوشم المرسوم على ذراعي والذي فسره بعض المتابعين على اعتبار أنه دعوة للماسونية ، بينما الوشم الخاص بي يحتوي على اسم ابنتي (ريتاج) فضلًا عن حرف (Y) يشير إلى أن ابنتي هي تاج رأسي ".

وأضافت: "أما بالنسبة للمثلث المرسوم في الوشم فهو خاص ببرج العذراء الذي انتمي له وهو  يشير لرمز الأرض داخل المثلث ومحتوياتها" .. مضيفة: "الأمر لا علاقة له بالماسونية لا من قريب ولا من بعيد".

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