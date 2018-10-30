إيمان العاصي: هذه حقيقة علاقتي بـ"الماسونية"

أحمد عادل شعبان
استنكرت الفنانة إيمان العاصي اتهام رواد مواقع التواصل الاجتماعي لها بـ"الماسونية" ، مؤكدة أن هذه ادعاءات غير حقيقية .
وقالت "العاصي" في حدثي تلفزيوني مع قناة "ONET" : "اللبس جاء من الوشم المرسوم على ذراعي والذي فسره بعض المتابعين على اعتبار أنه دعوة للماسونية ، بينما الوشم الخاص بي يحتوي على اسم ابنتي (ريتاج) فضلًا عن حرف (Y) يشير إلى أن ابنتي هي تاج رأسي ".
وأضافت: "أما بالنسبة للمثلث المرسوم في الوشم فهو خاص ببرج العذراء الذي انتمي له وهو يشير لرمز الأرض داخل المثلث ومحتوياتها" .. مضيفة: "الأمر لا علاقة له بالماسونية لا من قريب ولا من بعيد".
ظهر11:43 ص
فجر
04:49
شروق
06:14
ظهر
11:43
عصر
14:50
مغرب
17:13
عشاء
18:43