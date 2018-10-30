شاهد .. فيديو صادم لمدرس يضرب الطلاب: يا ابن الـ"...."

30 أكتوبر 2018 - 06:45 ص

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي واقعة مثيرة للجدل ، حيث اعتدى مدرس بمدرسة الشهيد محمود عناني الثانوية الصناعية بدماص على اثنين من الطلاب بشكل وحشي وتعدى عليهما بالسباب .



ونادى المدرس على أحد الطلاب ثقم قام بلوي ذراعه وبعدها صفعه على "قفاه" أكثر من مرة ثم تركه ، بعدها استدعى طالبًا آخر وضربه أكثر من مرة لكن الطالب حاول حماية نفسه من الضرب فصرخ فيه المدرس قائلًا: "نزل ايدك يا ابن الــ(.....) يا (.....) ".



وقرر علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إحالة المدرسة ومدير المدرسة والمشرفين للتحقيق، وتشكيل لجنة من التعليم الفني لتقصي حقيقة ما حدث داخل المدرسة.



لمشاهدة الفيديو : اضغط هنا

