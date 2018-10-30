» مخرجة شهيرة تكشف معلومة لا تصدق عن مسلسلات رمضان 2019

30 أكتوبر 2018 - 05:31 ص

كشفت المخرجة كاملة أبو ذكري عن إيقاف غالبية مسلسلات رمضان التي كان مقررًا عرضها في رمضان 2019 ، مؤكدة أنها لا تعلم السبب .



وقالت في تدوينة عبر حسابها بـ"فيس بوك" : "اللي فاكر أن المشاركين في المسلسل هو نجوم و مخرج و مؤلف خاطيء، فالمسلسل الواحد يعمل به 300 بني أدم، بين نجارين وسائقين ونقاشيين وعمال نظافة ورجال إكسسوار ورجال الإضاءة وفنيين كاميرا وماكيرات وكوافيرات وترزيه وشباب من مساعدين التصوير والإخراج والديكور والمونتاج والإنتاج والصوت".



وأضافت: "ونساء ورجال غلابة، نطلق عليهم اسم (الكومبارس) وهؤلاء موسم رمضان بالنسبة لهم رزقهم السنوي لإن إنتاجنا كان فوق الخمسين مسلسل في السنة ويتنقلون من مسلسل لمسلسل ويرزقهم الله بالمأكل ومصاريف الحياة الصعبة".



وأردفت: "المسلسلات المصرية صناعة كبيرة لأكثر من 2 مليون شخص يأكلون العيش منها، وهذا العام، هؤلاء الناس ستجلس في بيوتها لأنه تم إيقاف أغلب المسلسلات، والحقيقة لا أمتلك معلومة أكيدة عن السبب وراء ذلك، كل ما أعرفه أن كل هؤلاء لم يجدوا قوت يومهم والأسعار تزداد ودخلهم توقف".



واستدركت: "لو هناك شخص يعلم حقيقة ما يحدث ليته يفهمنا ويوفر البديل للعيش بعدما أغلقت السينما أبوابها والأسعار ازدادت بجنون، نريد شخص يشرح لنا السبب وراء قظع رزق 2 مليون مواطن يعملون ويدفعون ضرائبهم".

