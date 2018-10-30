تصريحات نارية لخطيبة "خاشقجي".. هذا ما قالته

30 أكتوبر 2018 - 01:40 ص

قالت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، إن "الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب، يجب أن يساعد في إظهار الحقيقة(الخاصة بمقتل خطيبها)، وتنفيذ العدالة، وعدم السماح بالتستر على الجريمة".



جاء ذلك في كلمة ألقتها جنكيز خلال مشاركتها بحفل تأبين لخطيبها الراحل، أقامته منظمة "ميدل ايست مونيتور" أو "جهاز مراقبة الشرق الأوسط "، بالتعاون مع مؤسسة "منتدى الشرق" بالعاصمة البريطانية لندن.



وأعربت جنكيز عن سعادتها بتواجدها في هذه المناسبة بين أصدقاء خطيبها الصحفي الذي قتل في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول في الثاني من شهر أكتوبر/تشرين الثاني الجاري.



كما أعربت عن عميق شكرها لحملة التضامن الكبيرة التي أظهرها الناس في مختلف أنحاء العالم لكشف حقيقة ما حدث لخطيبها داخل قنصلية بلاده.



وتابعت في ذات السياق قائلة "لكن المواقف التي تبناها القادة السياسيون بعدد من الدول حول العالم، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، أشعرتني بخيبة أمل كبيرة".



وأضافت "فعلى الرئيس ترامب أن يساعد في إظهار الحقيقة، وتحقيق العدالة، وألا يسمح بالتستر على الجريمة، بل وعلى كل القادة السياسيين أو أي شخص آخر ألا يسمح بالتستر على من ارتكبوا هذه الجريمة الوحشية".



وأوضحت أن "جمال ترك في قلبي فراغًا عميقًا"، مشيرة أنه "كان يكتب كل ما يؤمن به فقط، وكان رجلًا محبًا لوطنه، وكان يؤمن بقضية بلاده والبشر، ويؤمن بضرورة حماية كرامة الإنسان، والحريات، والديمقراطية بالسعودية والمنطقة".



واستطردت جنكيز قائلة "لو كنت أعلم أن هناك أناسًا شيطانيين ينتظرونه داخل القنصلية لكنت فعلت كل ما بوسعي لمنعه من الدخول. لكن لم يكن يخطر ببالنا على الإطلاق أن مثل هذا الظلم، وتلك الوحشية بانتظار جمال".

