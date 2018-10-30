طفلة أيرلندية تفاجئ محمد صلاح بهذا الأمر

30 أكتوبر 2018 - 02:11 ص

أصرت الطفلة الأيرلندية ماديسون ماكجوان، على اختيار نفس إطلالة محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ومهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، للظهور بها في إحدى حفلات عيد الهالوين هذا العام، وذلك بسبب حبها لـ “صلاح”.



ووفقًا لـ صحيفة “الميرور” البريطانية فإن “ماكجوان”، التي تبلغ من العمر 9 سنوات، لجأت إلى استخدام مادة سوداء لتغيير لون بشرتها، بالإضافة إلى ارتدائها شعرًا مستعارًا أسود اللون ومجعد الشكل، ورسمت لِحية وارتدت طقم نادي ليفربول كاملًا.

